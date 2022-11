Suzuki lanceert twee tweecilinders

Tweecilinders zijn de motoren voor de echte purist. Suzuki lanceert nu twee tweecilinders.

Het beursseizoen is in volle gang bezig. We hebben net de Salon van Parijs achter de rug gehad en op dit moment is de SEMA in Las Vegas bezig. Maar er is nog een beurs op dit moment: de EICMA 2022 in Milaan.

In tegenstelling tot de SEMA hebben we wél een Autoblogger rondlopen op die beurs, namelijk niemand minder dan onze eigen hoofdredacteur @michaelras. Daar is hij zich aan het vergapen aan de mooiste motoren en alles dat er bij komt kijken.

Suzuki komt met twee tweecilinders:

Suzuki maakt van de gelegenheid gebruik om twee tweecilinders te lanceren. De eerste V-Strom 800DE, de andere de GSX-8S.

V-Strom 800DE

Dit is een zogenaamde ‘adventure bike’ om van de gebaande paden af te gaan. In vergelijking met de automobilisten in dergelijke auto’s doen mensen op dit soort motoren het ook met grote regelmaat. De V-Strom 800DE wordt logischerwijs boven de V-Strom 650 geplaatst, maar onder de V-Strom 1050.

De motor is een paralleltwin, dat betekent dat de twee cilinders naast elkaar staan, in tegenstelling tot de V-Twin-layout, die we kennen van diverse Harley Davidsons (en de Suzuki TL1000S/R natuurlijk). De motor is goed voor 84,3 pk bij 8.5000 toeren. Niet verkeerd, maar als je wil kun je ‘m laten smoren door Suzuki. Ze leveren ‘m ook met 47,5 pk, zodat A2-rijbewijshouders er op kunnen rijden.

Dat is op zich wel handig, mocht je qua postuur iets te groot zijn voor een 650 of deelscooter, kun je altijd een grotere fiets iets laten terugtunen zodat je er toch op kunt rijden. Handig. Ook handig is de range: je kunt 400 km halen op de forse 20 liter-tank. Er zijn drie kleuren leverbaar: matgrijs, zwart metallic en geel-blauw. In 2023 staat ‘ie bij de dealers, prijzen worden tegen die tijd bekendgemaakt, aldus Suzuki.

Suzuki GSX-8S

Dan gaan we door naar de tweede van de twee tweecilinders die Suzuki lanceert. De GSX-8S is een zogenaamde ‘naked sports’. Een sportief getinte motorfiets zonder kuipen of andere attributen. Net als met een kale sportauto zorgt dit voor een lager gewicht en meer beleving, maar dankzij de minimale bescherming is het niet de beste keuze als je naar Zuid-Frankrijk wil rijden. Het is echter wel een leuke keuze als je eenmaal aangekomen bent in Zuid-Frankrijk.

Ook hier zien we de nieuwe paralleltwin van Suzuki. De 776cc tweepinter is goed voor 82,9 pk bij 8.500 toeren. Net als met de V-Strom 800DE kun je kiezen voor een variant voor A2-rijbewijshouders. Dan staat er maximaal 47,5 pk voor je klaar.

Overigens kun je de motor zelf ook afstellen. Er zijn namelijk drie verschillende rijmodi waarbij de mapping van de motor verandert. In ‘Active’ heb je vol vermogen en de meest ‘sportieve’ koppelkromme. Kies je voor ‘Basic’, dan is de gasrepons relaxter en is de afgifte van het vermogen meer lineair. Als laatste is er nog Comfort, dan doet de motor het extra rustig aan. Handig voor de file of als het regent. Ook de GSX-8S komt volgend jaar naar Nederland.

Meer lezen? Zoveel motorfiets kun je kopen voor vakantiegeld!