Suzuki steekt BMW bikkelhard de loef af

Kawaii.

Accountancy-toko EY, voorheen ook wel bekend als Ernst & Young, heeft de harde zakelijke kant van de autowereld eens onder de loep genomen en komt tot schokkende conclusies. Zo heeft BMW in het tweede kwartaal van 2018 haar positie als de meest winstgevende autofabrikant opgegeven aan Suzuki. We hebben het hier dan over winstgevendheid in termen van marge, niet in absolute koude zakken met cash. Ernst & Young kijkt overigens alleen naar de zestien grootste autoconcerns en merken als Porsche en Bentley worden opgeslokt in de algemene cijfers van VAG. Zodoende vinden we deze namen (en zelfstandig automaker Ferrari) niet terug bovenaan de lijst.

Apart maar waar: Suzuki scoorde in Q2 een winstmarge van liefst 11,8 procent. Dat is een flinke boterham in de (volwassen) auto industrie en extra opvallend omdat Suzuki alleen kleine waggies verkoopt. Meestal is de marge daarop eveneens kleiner. Het is immers een competitieve markt waarin prijs een grote factor speelt. Kennelijk zijn de Japanners zo goed en efficiënt in het maken van Celerio’s, Alto’s en Jimny’s dat ze er alsnog lekker op kunnen verdienen.

Hoewel BMW het onderspit delft, hoeven de Münchenaren niet te klagen: hun winstmarge van 11,4 procent in Q2 is nog altijd degelijk. Een stuk beter ook dan die van Daimler en VAG bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Die laatste twee scoren namelijk een marge van ‘slechts’ 6,5 procent. Zo zie je maar weer: Mercedes mag BMW ingehaald hebben qua afzet in de afgelopen twee jaar, maar dat cijfer vertelt niet het hele verhaal. Meer goed nieuws voor BMW: tel je de eerste twee kwartalen bij elkaar op staan ze nog steeds op plek één, nipt voor Suzuki.

Desalniettemin ziet EY reden tot zorg voor de Duitse auto industrie. De (wereldwijde) negatieve emoties rondom diesel en Trumps shenanigans raken onze oosterburen extra hard, omdat ze zwaar hebben ingezet op dieseltech en (ironisch genoeg) veel auto’s in Amerika maken. Dit schaadt hen nu de handelsoorlog tussen Amerika en China opwarmt. Laatst vertelden we je bijvoorbeeld nog over de Mercs die vaststonden bij de Chinese douane. Ondertussen zitten de Fransen en Japanners in de lift, aldus EY.

Het kan echter nog erger. De Amerikaanse auto industrie gaat namelijk relatief het slechtste. Ford heeft de laagste winstmarge van de zestien concerns in het onderzoek, met 2,2 procent. Ook GM verliest terrein in China en is al zo goed als verdwenen van de Europese markt. En dat terwijl het eigenlijk geen slechte tijd is om autofabrikant te zijn: de hele industrie boekte in het tweede kwartaal een omzet van 410,8 miljard, met een winst van 26,1 miljard (6,35 procent). Ter vergelijking: in crisasjaar 2009 waren deze cijfers nog respectievelijk 224,2 miljard en -7,1 miljard. We’ve come a long way baby…

Tot slot nog een guitig feitje voor de hat0rz: VAG pakt op elke verkochte auto gemiddeld 1.563 Ekkermannen (zoals gezegd zitten Audi en Porsche daar al in verwerkt). Ze verkochten er in het eerste half jaar 5,5 miljoen. (via Manager Magazin en Handelsblatt)

Image-Credit: BMW Alto via autojunk