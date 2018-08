Officieel: nieuwe Shelby Mustang GT

De overtreffende trap.

Voor wie een reguliere Ford Mustang GT te gewoontjes is, kan aankloppen bij Shelby. Het Amerikaanse automerk heeft de recent gelifte Mustang GT in het gamma opgenomen. Een 2019 Shelby Mustang GT herken je onder meer aan de nieuwe grille, 20-inch velgen en de opvallende achterspoiler.

Een Shelby Mustang GT is te verkrijgen als coupé, convertible en fastback. Alle varianten zijn leverbaar met een handgeschakelde of een automatische versnellingsbak. De Ford Mustang GT levert 450 pk en Shelby brengt dat vermogen naar 475 pk. De auto komt onder meer met een Borla uitlaatssyteem en Ford Performance ophanging. Voor wie die 475 pony’s niet voldoende zijn, biedt Shelby de Mustang GT ook in combinatie met een Ford Performance supercharger aan. Deze supercharger tilt het vermogen naar 700 pk. Een andere optie is het Shelby GT-H pakket, met onder meer de iconische zwarte kleurstelling met gouden strepen.

De nieuwe Shelby Mustang GT is in Noord-Amerika verkrijgbaar bij geselecteerde Ford dealerships. Prijzen beginnen bij zo’n 60.000 dollar.