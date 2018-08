De Max Factor: zoveel meer Nederlanders kijken F1

Dankzij Max is de F1 voor ons zo onweerstaanbaar als een mokkel met Max Factor mascara.

Iedereen kent wel de notie dat in Nederland iedereen opeens een ‘F1-kenner’ is sinds 2015. Meestal wordt dit sentiment schamperend geplaatst door ‘échte fans’, die de sport al volgden toen Max niet meer was dan een twinkeling in de ogen van Pa Jos. Ondergetekende, rabiaat F1-volger sinds Y2K, kan dat wel begrijpen. Dat allerlei vrinden je opeens benaderen met vragen en opmerkingen over de F1 is op zich vooral leuk, vooral omdat sommigen ook écht meteen diep in de sport duiken. Maar de facepalm-momentjes als iemand uit het niks weereens een boude claim doet over Max en consorten zijn ook niet van de lucht.

Fun fact: laatst ging ik met mijn bro van dezelfde moeder een oude Tomos kopen in Boekel. Meer Broabant dan dat gaat het inderdaad niet worden. We kwamen aan bij een man en vrouw met een epische schuur achter het huis met allerlei W123 velgen erin et cetera. Bij de keiharde onderhandeling aan de keukentafel (lees: zeggen dat je de VP betaalt), ging het gesprek zomaar opeens over Max en de F1. De man en zijn vrouw keken ‘iedere race’. Spa kwam er weer aan en hun zoon was ook enorm fan. Toch geinig om opeens weer in zo’n Max-conversatie verzeild te raken.

Máár, op een gegeven moment hebben we harde cijfers nodig. Hoeveel meer Nederlanders kijken er nu naar de F1 in vergelijking met ‘vroeger’? Het AD bericht vandaag dat het magische cijfer 38 procent betreft. Één op de tien Nederlanders blijft nu thuis voor de races. Het meerendeel van de kijkers is wel nog steeds man, waarschijnlijk omdat vrouwen zich moeilijker kunnen identificeren met mensen die goed kunnen autorijden. Oh snap, volstrekt onnodige burn! Enfin, als je dit weekend weer inschakelt om de Grand Prix van Spa te kijken, weet je nu dus dat je niet de enige bent.