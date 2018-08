China doet Mercedes pijn, met dank aan Donald Trump

De Trade War warmt op.

Donald Trump heeft de internationale verhoudingen op scherp gezet met zijn queeste om de Amerikaanse arbeider te beschermen tegen globalisering. Afgelopen dinsdag kondigden de Amerikaanse autoriteiten aan dat het een importheffing van 25 procent instelt op bepaalde goederen uit China. De goederen betreffen onder andere tractors, plastic buizen en om een of andere reden snelheidsmeters en vertegenwoordigen een waarde van zestien miljard Dollar.

Woensdag kondigden de Chinese autoriteiten aan dat het een importheffing van 25 procent instelt op bepaalde Amerikaanse goederen. De goederen betreffen onder andere kolen, staal en auto’s en vertegenwoordigen een waarde van…juist ja, zestien miljard Dollar. Tel uit je winst.

Automotive News bericht nu echter dat het Duitse Mercedes verdwaald raakt in deze spierballentaal tussen ’s werelds supermachten. Een aantal GLE’s en GLS-en staan namelijk vast bij de douane in Shanghai. De reden hiervoor is dat ze ‘een probleem’ zouden hebben met de remmen. De achterremmen zouden namelijk ‘onvoldoende werking’ hebben. Althans dat kunnen we opmaken uit een document van de lokale douane dat de ronde doet op de Chinese sociale media. De officiële instanties willen namelijk niks zeggen over het issue.

Zoals de meeste van onze lezers weten worden de GLE en GLS in het Amerikaanse Tuscaloosa gebouwd en de gedachte ligt dan ook voor de hand dat dit een pesterijtje is van China richting Amerika. Immers zijn de GLE en GLS al een tijdje op de markt en is er tot op heden geen ander land dat de remfunctie van de auto betwijfelt. Tevens is de timing gezien het bovenstaande ‘toevallig’ te noemen. Dat Duitsers de dupe van dit soort guitige spelletjes worden, is slechts een onfortuinlijke omstandigheid die voortkomt uit onze prachtige geglobaliseerde wereld. Scheisse!