Ex-Seatbaas wordt nieuwe CEO van Renault

De Italiaan houdt het voor gezien bij VAG.

Begin deze maand meldde Seat het vertrek van hun CEO Luca de Meo. Hij was niet aan de kant geschoven, maar was uit eigen beweging opgestapt. Er was al het vermoeden dat dit te maken had met Renault. Nu hebben de Fransen officieel bevestigd dat Luca de Meo is aangesteld als hun nieuwe CEO.

De Italiaan Luca de Meo heeft een indrukwekkend cv. Hij heeft onder meer bij Toyota Europe gewerkt en bij de Fiat Group gaf hij de leiding aan Fiat, Alfa Romeo en Lancia. Voordat hij CEO van Seat werd, bekleedde hij al topposities bij Volkswagen en Audi. Hij is sinds 2008 actief bij VAG. De Meo begon zijn carrière echter bij Renault. Na diverse omzwervingen keert hij daar nu dus weer terug om de hoogste functie in te nemen.

De vorige CEO van Renault, Thierry Bolloré, werd in oktober aan de kant gezet. Hij volgde op zijn beurt weer Ghosn op. Hij werd echter al snel weer aan de kant gezet, waarschijnlijk omdat hij de lijn van Ghosn teveel doorzette. Op dit moment is Clotilde Delbos de tijdelijke CEO van Renault. De Meo gaat per 1 juli aan de slag als nieuwe topman. Hij mag weer wat meer rust gaan creëren in de bedrijfstop.