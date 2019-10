Autoblog Garage: Suzuki Swift Sport duurtest update

Inmiddels alweer een paar maanden onderdeel van onze testvloot, dus tijd voor een update over onze kleine, vurige Japanner.

Halverwege juli haalden we hem op: de Suzuki Swift Sport. Eerder kon je al lezen wat de plannen waren met deze compacte hot hatch, maar om een lang verhaal nog even kort samen te vatten: we hebben de Swift Sport ongeveer een half jaar tot onze beschikking en we kregen van de importeur in feite een carte blanche om de auto naar onze eigen wensen en inzichten te modificeren. Dat is voor ons voor het eerst, dus we moesten even wennen aan de situatie.

Wat gaan we doen? Wat vinden we belangrijk? Welke aanpassingen gaan we als eerste doorvoeren en wat doen we later? Om dat een beetje door te krijgen besloten we eerst een beetje kennis te maken met de auto zoals deze uit de fabriek komt rollen: gewoon, helemaal in standaardvorm. Maar terwijl we dat deden waren er al wat partijen die bij ons aan de deur begonnen te kloppen, toen ze hoorden dat we het modificatiepad in zouden slaan. De Swift Sport is populair, zo lijkt het.

De mailbox en social media-accounts liepen vol met berichten van mensen die goede ideeën hadden (uitlaat, motor, onderstel), mensen die minder goede ideeën hadden (paarse-gouden wraps, wapens zoals James Bond-auto’s hebben) en mensen die weinig realistische ideeën hadden (een V8 voorin leggen) voor de Swift Sport. Los daarvan: we kregen veel ideeën toegezonden, maar we hebben concrete partijen nodig die écht een bijdrage kunnen leveren. Gelukkig meldden ook die zich in de verschillende inboxen.

Rijden met de Swift Sport

Na een klein maandje rijden met de Swift Sport hebben we een verlanglijstje kunnen maken van de zaken die we het belangrijkste vinden. In de basis viel ons in die eerste maand in ieder geval een aantal zaken positief op: de Swift Sport is een redelijk comfortabele auto (al zou het bandengeluid minder mogen) en zelfs lange ritten zijn goed vol te houden. Het 1.4 TurboJet blokkie is gretig en voelt krachtiger dan de opgegeven 140 pk. We moeten de 0- 100 nog een keer met de Dragy timen, maar die voelt ook korter dan de fabrieksopgave van ruim zeven seconden.

We hebben sinds midden juli een slordige 12.500 kilometers op de teller bijgezet, waardoor het totaal nu op 17.500 uitkomt. Dan leer je een auto redelijk goed kennen. Om met een klein negatief dingetje te beginnen: het Apple Carplay systeem werkt ons af en toe tegen, waarbij de auto na het starten een telefoon niet herkent. De enige manier om dat dan op te lossen is de auto opnieuw starten. Kabels lostrekken en opnieuw inpluggen, of telefoons aan- en uitzetten lijkt niet te werken.

Verder hebben we twee kleine pechdingen gehad: een parkeerdeukje (al vrij snel nadat we de auto in gebruik namen) en een flinke ster in de voorruit. Inmiddels zijn deze zaken verholpen. Het gemiddelde verbruik in onze testperiode is 7,4 liter per 100 km. Daarbij moet ik opmerken dat we gebruik maken van zoveel mogelijk ‘premium’ benzine, omdat het verschil in power dan ook écht merkbaar is. Desondanks niet slecht voor een auto die echt met regelmaat gereden wordt alsof we op een rallyproef van het WRC moeten meekomen met de echte koningen.

Zo is het onderstel zeker niet slecht. De Swift Sport is lekker licht en daardoor hoeft het onderstel niet heel hard te werken. De auto dartelt vrolijk door de bochten, geeft veel vertrouwen en heeft geen last van onderstuur: als je hard de bocht in gaat en abrupt van het gas of de bocht hard in remt komt de achterkant eerder zijwaarts in beweging dan de neus, maar ook niet op een nare manier: door de directe besturing zijn uitstapjes van de kont goed op te vangen. Als je er wat langer mee rijdt leer je zelfs het overstuur te gebruiken om de neus eerder recht te krijgen zodat je eerder op het gas kunt bocht uit.

Wel is er wat meer rol in de body dan we strikt noodzakelijk vinden, daar valt nog wel wat winst te halen. Los daarvan is er een comfortdingetje wat betreft het onderstel: er is best veel bandengeluid hoorbaar in de cabine, met name op snelwegsnelheden en de grip van de standaard Continentals is niet optimaal.

Kort samengevat kwamen we uit op het volgende prioriteitenlijstje:

1. Streetcred mag beter

2. Onderstel aanpassen

3. Andere banden / velgen

1. Streetcred

De Suzuki Swift Sport oogt stukken agressiever dan ander Suzuki Swifts, maar als je ‘m in het totale straatbeeld ziet is het eigenlijk nog best een brave auto. We zijn dus nog op zoek naar een manier om de Swift Sport iets meer de badass look te geven die we zoeken. De kleur rood was achteraf misschien een wat brave keuze. Het leek ons leuk in verband met ons logo, maar het oogt braver dan we hadden gedacht. Wellicht dat punt 2 en 3 al wat helpen met het verbeteren van de streetcredibility.

2. Onderstel

Hier zijn we concreet mee bezig. Sterker nog: we hadden gehoopt al wat te kunnen laten zien. Vrij snel na onze aankondiging kwam Cobra Suspension aan de lijn om ons te helpen met verlaging. Maar omdat we ook de rol van de auto wat willen aanpakken besloten we al snel om de onderstelspecialisten van AST (waar Cobra verlagingsveren aan levert voor hun schroefsets) ook bij het geheel te betrekken. AST had nog geen onderstel voor onze generatie Swift Sport en vond het een mooie uitdaging met Cobra Suspension en ons iets te ontwikkelen. De tussenstand: we hebben de Swift Sport bij AST op de brug gehad, alles is ingemeten, maar de productie is iets complexer dan gehoopt. We hopen over een paar weken het protoype-onderstel te monteren.

3. Andere banden / velgen

De banden die standaard op de Suzuki Swift Sport te vinden zijn, zijn zeker niet slecht. Maar het kan altijd beter. Bovendien willen we andere wielen monteren. De standaard wielen zijn vrij licht, maar niet onze favoriet qua design. En het kan altijd lichter natuurlijk, dus we zijn bezig met een betaalbaar doch licht setje wielen om de looks én de prestaties van de Swift Sport te verbeteren. Andere wielen betekent waarschijnlijk ook een andere velgmaat en dus ander rubber. Kortom: we zijn druk bezig! De Swift Sport bevalt over het geheel erg goed, maar elke auto kan beter. Binnenkort een video over onze avonturen met het onderstel, stay tuned.