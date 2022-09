Ghost Black Badge nu met 1.002 Nm

Meer koppel is immers meer beter. De Ghost Black Badge met klein kuurtje is nu helemaal af, toch?

Een Rolls-Royce optisch en technisch aanpakken is toch wel een beetje een lastige kwestie, hoor. Je gaat ook niet een gerecht van een topchef in ontvangst nemen en dan zelf aan de slag met Maggi, reuzel en Joppiesaus. Dat doe je gewoon niet. Dus als een bedrijf denkt dat er nog veel te verbeteren valt een Rolls-Royce, moet van goede huizen komen.

Eerlijk is eerlijk, als er een toko is die met Rolls-Royces overweg kan, dan is het Spofec wel. Spofec is een samenvoeging van Spirit of Ecstasy, de naam van de ballerina op de plecht van elke Royce.

Ondanks dat Rolls-Royce nu ook meer op de jeugd richt met sportievere ‘Black Badge’-uitvoeringen, is hun aanbod overwegend luxueus, terwijl concurrent Bentley juist wat sportiever is. Voor wie een Rolls-Royce wenst met een sportief tintje, staat Spofec voor je klaar. Spofec is een onderdeel van de Novitec Group.

Spofec Ghost Black Badge

In tegenstelling tot Mansory houden ze het heel erg bescheiden. Het is decent dik en ligt er niet te dik bovenop. Nu scheelt het dat ze een zwart exemplaar van de Rolls-Royce Ghost Black Badge als basis hebben gebruikt. Bij een zwarte auto vallen de modificaties altijd ietsje minder op.

Je ziet dus niet meteen dat er een andere bodykit is gemonteerd. De voorbumper, sideskirts en achterbumper zijn namelijk anders. Er is ook een subtiele spoilerlip op de kofferklep. Uiteraard zijn er ook enorme wielen.

Net zoals altijd bij Novitec en Spofec worden deze gemaakt door Vossen en zien ze er OEM-esque uit, mede dankzij de RR-logo’s die blijven zweven en recht opstaan als je rijdt.

Oh, en ze zijn echt gigantisch. Voor meten ze 9,5 x 22 (met 265/35 ZR22 banden) en achter zelfs 10,5Jx22 met 295/30 22 banden. De rijhoogte is aangepast middels een Spofec CAN-Tronic module voor het onderstel. De Ghost heeft natuurlijk luchtvering, dus een schroefset monteren is wat lastig. In dit geval is de rijhoogte verlaagd met 40 mm, maar kun je het handmatig altijd aanpassen.

1.002 Nm!

Volgens Novitec heeft de V12 van BMW enorme reserves. Daar maken ze een klein beetje gebruik van met de Spofec N-Tronic module. De originele ECU wordt dus níet overschreven. De module past de injectie, ontsteking en turbodruk aan. Het resultaat mag er zijn.

Er staat bij 5.400 toeren namelijk 706 pk paraat, 106 pk méér dan standaard (600 pk). Ook het koppel stijgt. Dat is normaal gesproken al een niet misselijke 900 Nm, maar na de kuur van Spofec heb je ineens 1.002 Nm bij 2.400 toeren tot je beschikking.

Dat heeft uiteraard zijn uitwerking op de prestaties. Van 0-100 km/u accelereren kan in 4,3 seconden. De topsnelheid is alsnog 250 km/u. Uiteraard begrensd. De reden is simpel, de Spofec Ghost Black Badge weegt zo’n 2.500 kg en daarom heb je banden nodig met een hoge load-index. En deze kunnen niet altijd even hoge snelheden aan.

Sportuitlaat op een Rolls…

De Spofec Ghost Black Badge moet ook iets lekkerder klinken middels een roestvrijstalen sportuitlaat. Er zijn twee varianten: met of zonder zichtbare eindpijpen. Op de afbeeldingen is er gekozen voor een exemplaar mét zichtbare uitlaten, uiteraard.

Dan als het laatste het interieur. Dat kun je namelijk helemaal op nieuw laten bekleden. We vragen ons af wie dat nu echt doet. Dat je de techniek en het uiterlijk een klein beetje aanpast naar eigen smaak is tot daar aan toe, maar beter dan een Rolls-Royce wordt een interieur niet. Zet er maar een fles Joppiesaus in, dan is ie af.

