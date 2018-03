SVO hint naar gestripte racy Range Rover SVR

Wanneer ze bij Special Vehicle Operations enkele pintjes achterover hebben geslagen, komen de gekste ideeën voorbij.

Jaguar Land Rover heeft een interessante klantenkring. Maak iets geks en men koopt het, hoe duur het ook is. De laatste opvallende creatie is de Range Rover SV Coupé. De beste auto kost bijna een half miljoen euro, maar dat bedrag schrikt kopers niet af. Waar ligt de grens?

Bij Special Vehicle Operations (SVO) is de sky letterlijk de limit. Ben Verrecchia, engineer van het SVR-programma van Range Rover, hint tegenover Motoring naar een nog snellere versie van de Range Rover Sport. Verrecchia zegt dat er genoeg concepten op de planken liggen bij zijn merk. Volgens de engineer beschikt Range Rover over diverse gestripte SVR mules. De auto’s hebben twee stoelen en een rolkooi. “Deze auto’s kunnen de basis zijn van een nog snellere, lichtere SVR.”

Een gestripte Range Rover met carbon keramische schijven en een 5.0 Supercharged V8? Het idee klinkt met de minuut belachelijker en misschien moeten ze het daarom maar doen ook. Voor Jaguar heeft SVO inmiddels ook een aantal knotsgekke projecten gedraaid. Denk bijvoorbeeld aan de XE SV Project 8.

Jaguar Land Rover wist al eerder een Nürburgring record te vestigen met een Range Rover Sport SVR. In 2014 raasde de SUV over het circuit met een tijd van 8:14. Dat is inmiddels vier jaar geleden. Het record voor de snelste SUV is vandaag de dag in handen van Alfa Romeo, met de Stelvio Quadrifoglio. De Italiaan wist een tijd van 7:51.7 neer te zetten. Tijd voor een nieuwe poging, SVO!