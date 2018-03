Flinke stijging boetes voor appende automobilist

Het feit dat agenten meer letten op appende automobilisten werpt zo zijn vruchten af.

Tijdens het rijden spelen met je smartphone. Het mag absoluut niet, maar het komt wel massaal voor. De overheid probeert automobilisten wakker te schudden met allerlei campagnes en nu is er zelfs een speciale flitscamera. Toch heeft een groot deel schijt aan alle waarschuwingen van instanties.

Dat blijkt uit de boetecijfers voor ‘handheld bellen’. Onder die categorie valt niet alleen handsfree bellen, maar ook appen achter het stuur, of een andere vorm van telefoonbediening. Met de opkomst van de smartphone nemen ook het aantal boetes in deze categorie toe. In 2016 werden 59.815 automobilisten op de bon geslingerd voor niets handsfree bellen. Vorig jaar waren dat 74.561 mensen. Een stijging van maar liefst 25 procent, aldus de Telegraaf vandaag.

De kans bestaat dat de cijfers er dit jaar niet rooskleuriger op worden. Ondanks de forse boete van 239 euro spelen duizenden automobilisten met de smartphone in de auto tijdens een rit.

Tevens opvallend is het aantal bezwaren die het Openbaar Ministerie heeft mogen ontvangen. Van de uitgeschreven boetes voor niet handsfree bellen tekenden 10 procent bezwaar aan. Het overgrote deel verdween uiteindelijk in de prullenbak. Van de 6.177 bezwaren werden slechts 184 gevallen geseponeerd. Ter vergelijking, in 2016 tekenden 4.168 automobilisten bezwaar aan. In dat jaar werden 94 van hen in het gelijk gesteld door de rechter.