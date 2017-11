Jaguar pakt ‘Ring-record met de XE SV Project 8

Eigenaren hebben weer wat te vertellen op verjaardagen.

Ook Jaguar doet mee in het wedstrijdje ver plassen. De Britse autobouwer claimt dat de XE SV Project 8 de snelste vierdeurs (productie)sedan is op de Nürburgring. De schreeuwerige Jaguar wist een tijd van 7:21,23 neer te zetten. Daarmee pakt Jaguar het record van Alfa Romeo af. De Giulia Quadrifoglio (rijtest) was met een tijd van 7:32 enkele maanden de snelste. De Quadrifoglio is nog wel de snelste vierdeurs sedan die niet in gelimiteerde oplage van de band rolt.

Van de XE SV Project 8 worden namelijk maar 300 exemplaren gebouwd. Met 600 pk en 700 Nm koppel is de sedan een waar beest. Met een dikke 5.0 Supercharged V8 onder de kap weet de XE SV Project 8 in 3,7 seconden naar de honderd te sprinten.

Laat je het woordje ‘productie’ weg, dan is de Jaguar niet de snelste vierdeurs sedan. De Subaru WRX STI Type RA NBR Special deed de iconische baan in slechts 6:57,5 minuten. Deze STI met 600 pk is echter alles behalve straat-vriendelijk. Zo heeft de Subie bijvoorbeeld slechts één stoel.