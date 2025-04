Bijna de helft (!) van Tesla-rijders slachtoffer van vandalisme

Tesla-vandalisme komt voor op grote schaal.

Je hoort wel veel verhalen over vandalistische acties tegen Tesla, maar dat kan natuurlijk een vertekend beeld geven. Er rijden miljoenen Tesla’s rond, dus er zal vast maar een klein deel gevandaliseerd worden. Toch…?

Nou, volgens een nieuw onderzoek komt vandalisme bij Tesla’s schrikbarend vaak voor. Bij een enquête onder Amerikaanse Tesla-eigenaren gaf 44% aan dat er opzettelijke schade was toegebracht aan hun auto. Daarbij moet je denken aan bekrassen met een sleutel of banden leeg laten lopen. Gemiddeld waren de reparatiekosten 1.900 dollar.

Nu was het met 508 respondenten geen enorm grootschalig onderzoek, maar dat 223 van de ondervraagden te maken hadden met vandalisme is toch wel significant. Er lopen blijkbaar meer Musk-hatende gekkies rond dan we dachten. Of de vandalen zijn gewoon heel productief…

Tesla-eigenaren die in het zuiden wonen hebben het meeste last van vandalisme. Daar was het percentage 46%, terwijl het in de andere regio’s maar 11 tot 22% was. Dat is ergens wel opmerkelijk, want in de zuidelijke staten zijn de meeste mensen juist pro-Trump.

Sommige mensen gaan niet zo ver dat ze fysieke schade aanrichten, maar uiten wel hun Tesla-haat op een andere manier. 43% van de ondervraagden heeft wel eens onvriendelijke gebaren of negatieve opmerkingen naar hun hoofd gekregen.

Let wel: dit zijn dus Amerikaanse cijfers, in Nederland zullen deze percentages ongetwijfeld lager liggen. Toch is je Tesla ook hier niet altijd veilig voor vandalen. Het hakenkruis op de headerfoto is bijvoorbeeld op een Nederlandse Tesla aangebracht.

Bron: Guardian Service