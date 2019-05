Deze auto bezorgt Ferrari een verkooprecord

Ze gaan als warme broodjes over de toonbank.

Er was ooit een tijd dat Ferrari zeer exclusief was. Het merk was alleen voor heren van stand en aristocraten. Althans, dat wil de legende ons laten geloven. Enzo Ferrari was gewoon een zakenman die met de verkoop van zijn straatauto’s zijn race-activiteiten kon financieren.

Het merk is nog steeds actief in de Formule 1. Sterker nog, het is het enige team dat non-stop elk jaar mee heeft gedaan met de koningsklasse van de autosport. In de tijd dat Luca Di Montezomolo de grote baas was bij het prestigieuze merk, was het altijd zijn doel om de winst te vergroten, niet zozeer het volume. Er werden programma’s in het leven geroepen waar je je Ferrari helemaal naar wens kunt laten samenstellen, bijvoorbeeld. Alles om het maximale bedrag uit de portemonnee per auto te ritselen.

Di Montezomolo is al een tijdje weg en dat is te merken: er worden namelijk meer en meer Ferrari’s verkocht. In het eerste kwartaal van 2019 werden er 14% meer Ferrari’s verkocht dan in Q1 van 2018. En zowel in Nederland als werewldwijd had Ferrari al een schandalig goed jaar achter de rug. In harde aantallen: er zijn in 2019 maar liefst 2.610 auto’s afgeleverd, dat is meer dan de 2.128 tijdens dezelfde periode een jaar eerder.

De winst is met name te danken aan een groei in Amerika (27%) en China, Hong Kong en Taiwan, waar de verkopen stegen met 79%. Dat is knap, zeker omdat de 488 GTB en Spider aan het einde van hun carrière zitten. De 488 Pista en Pista Spider worden nog wel afgeleverd, de opvolger (de F8 Tributo) staat al klaar. Die dip in verkopen werd dus meer dan goedgemaakt door de Ferrari Portofino. De opvolger van de Ferrari California is verreweg de belangrijkste Ferrari, totdat de SUV verschijnt. Dat die auto er komt, lijkt slechts een kwestie van tijd.