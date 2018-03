Renault stopt veel meer oempf in de Zoe

"Zo hé, gaat dat ding even hard van kiet!"

Wellicht dat je ooit deze uitspraak zal horen van je passagier(s) als je het pedaal naar het metaal rost in de Renault Zoe (lunchtest) met de nieuwe R110-motor. De Franse stadsflitser heeft nu een motor met maar liefst 109 trappelende chevaux en 225 Nm. De introzin is eigenlijk een gebbetje, maar daar het koppel bij een elektromotor direct beschikbaar is, zal de initiële acceleratie op zich best oké zijn.

In Genève is de auto uitgedost in de nieuwe exterieurkleur Bleu violette. Je kan met het Color Pack Purple de paarse swek overigens ook doortrekken naar het interieur. Purple swek…puuuuuuurple swek…