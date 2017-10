Kun je de nieuwe Polestar 1 eigenlijk wel kopen?

De gave coupé met 600 pk komt met een bijzondere abonnementsdienst, maar we zijn benieuwd of je zo'n ding eigenlijk ook gewoon kunt aanschaffen als je dat zou willen.

Volvo en Geely verrasten gisteren met de presentatie van de Polestar 1: een dikke hybride coupé die goed is voor maar liefst 600 pk en 1.000 Nm. Polestar is zoals je waarschijnlijk weet het nieuwe elektrolabel van het Zweedse merk en is vanaf nu dus meer dan “alleen” de huistuner.

De Polestar 1 komt met een abonnementsdienst. Voor een vast bedrag per maand zijn zaken als verzekering en autohuur meegenomen. Na een looptijd van twee of drie jaar wordt de auto in kwestie gerefurbished en mag een nieuwe abonnee tegen gereduceerd tarief een poosje met de auto rondrijden.

Wie het wenst, kan zo’n auto echter gewoon kopen en dus wél eigenaar worden van een Polestar 1. Deze mogelijkheid is niet genoemd in het persbericht, maar Polestar heeft op Instagram aangegeven dat koop wel degelijk kan. Helaas is niet bekend wat voor prijskaartje er aan de auto komt te hangen, maar we gokken op iets met vijf nullen voor de komma.