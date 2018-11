Hoe stel jij je nieuwe Porsche 911 samen?

Altijd lekker om de dode uurtjes op te vullen.

Het was een drukke nacht. Omdat onze tijd niet synchroon loopt met die van Los Angeles, mocht @ikschrijfookoverautos opblijven om verslag te doen van de introductie van de nieuwe Porsche 911. Zoals je hebt kunnen zien (en kunnen verwachten) heeft Porsche gekozen voor evolutie in plaats van revolutie. Dat is op zich logisch, het is al jaren een succesnummer. Grootste verandering is het verplaatsen van de uitlaten en het breder maken van de bips. Dat heeft een beetje een dubbel effect. Alsof je 25 kilo bent aangekomen én een te kleine string aan hebt.

Jazeker. Het is een dikbil geworden, die 911. Wat ook in de lijn der verwachting ligt, is dat deze auto extreem goed gaat verkopen. Net als bijvoorbeeld de Range Rover, Mercedes-Benz S-Klasse en Bentley Continental GT is de 911 een standaard keuze in zijn segment. Dus wat moet je doen? Juist, je 911 een beetje bijzonder samenstellen. De dames en heren van de IT-afdeling van Porsche zijn er snel bij, want de configurator is live!

Zo kunnen we ook zien wat de verdere verschillen zijn met de 991. Ten eerste de kleuren. Er is een nieuwe zilvertint (Dolomietzilver) en een nieuwe blauwtint (Gentiaanblauw). Dat je het even weet. Groen gaat het helemaal worden in 2019. De 992 is namelijk leverbaar met twee groene tinten: Aventuringroen en het bekende Lizardgroen. Alle velgen lijken op die van de 991, maar zijn net even anders. Ook nieuw is de diameter: voor krijg je 20″ velgen, maar achter is het nu zelfs 21″, net zoals het geval is bij de 911 GT3 RS (991.2).

De configurator is nog niet heel uitgebreid, zoals vaker het geval bij de aanvang van productie. Zo is het nog niet mogelijk om schaalstoelen te bestellen en zijn er nauwelijks ‘Porsche Exclusive Manufaktur’ opties. Wel opvallend: De 992 is er enkel als Carrera S en Carrera 4S, terwijl voorheen de AWD-modellen een paar maanden later gelanceerd worden. Waarschijnlijk is het gedaan vanwege de populariteit van het model. De Porsche 911 (992) is per direct te bestellen.