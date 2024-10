Taakstraf Max Verstappen nu ook voor Leclerc?

Samen gezellig afval prikken, want nu hangt ook Charles Leclerc een taakstraf boven het hoofd.

De FIA is dit jaar lekker druk met straffen uitdelen. Het lijkt wel Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), maar dan voor de autosport. Max Verstappen kreeg eerder dit jaar een taakstraf opgelegd vanwege schelden. Charles Leclerc zit mogelijk in hetzelfde schuitje, met een taakstraf voor de Monegask.

Charles Leclerc taakstraf

Dit weekend versprak de Ferrari-rijder zich namelijk. Heel kort nam hij het verboden woord ‘fuck’ in de moment. Meteen daarna besefte hij zijn fout door er een grapje van te maken. Leclerc beschreef zijn moment dat hij overstuur had en de auto probeerde op te vangen.

Een onschuldige uitspraak van Charles, maar niet onschuldig voor de FIA. Als ze dit door de vingers zien meten ze immers met twee maten. Leclerc is nu officieel onderdeel van een onderzoek naar zijn taalgebruik. Hoogstwaarschijnlijk krijgt Charles Leclerc nu ook een taakstraf voor zijn uitspraak, hoe klein ook.

Samen met Max Verstappen ergens afval prikken en lekker bijpraten. Hoe de mogelijke taakstraf eruit komt te zien dat is niet bekend, ook Max weet dat nog niet. Afval prikken is onwaarschijnlijk. Je moet meer denken aan een educatieve straf of iets anders nuttigs waar vooral de FIA profijt van heeft.

Dus, heren F1-coureurs. Laat die emoties en gedachtes niet de vrije loop bij een persconferentie. Denk heel goed na wat je gaat zeggen. Of zeg niks zodat je ook geen fout kan maken, een strategie die Max Verstappen hanteerde. Want stel je voor dat je een pure reactie krijgt die spontaan opkomt in de rijder na afloop van een race. De horror.

Hoe zeg je wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten op z’n Frans? Ach, zoals Max Verstappen dit weekend al zei over zijn straffen: ‘ik ga er niet over janken’.