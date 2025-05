Gunstige benzineprijzen aankomende week, een mooi moment om te tanken. Goedkoper benzine tanken doe je nu!

Heb je een autocollectie en kunnen al je bolides wel wat peut gebruiken? Dan is deze week een gunstige tijd om benzine te tanken. De olieprijs op de wereldmarkt maakt een flinke duik en dat merken we eindelijk ook aan de pomp. Automobilisten profiteren deze week van lagere brandstofprijzen.

Goedkoper benzine tanken

De prijs van Brentolie kelderde afgelopen week met maar liefst 8,5%. Een vat kost nu $ 61,30, een niveau dat we in vier jaar niet meer zagen. Economisch gezien is dat geen fantastisch nieuws, maar het voordeel is wel dat de ontwikkelingen op de oliemarkt voor lagere brandstofprijzen zorgen.

De gemiddelde pompprijs voor Euro 95 (E10) is momenteel €2,08 per liter. Dat is een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar. Voor dieselrijders is het plaatje iets rooskleuriger: zij betalen gemiddeld €1,784 per liter. Deze cijfers komen van de vijf grootste tankstationsketens, bijgehouden door UnitedConsumers. Daarover bericht de Telegraaf. Bij een lokale pomp in je stad of dorp kun je overigens nog een stuk voordeliger tanken dan deze aangegeven prijzen.

Niet alleen dalende olieprijzen spelen een rol. Ook de zwakkere dollar is een factor in het geheel. Sinds het einde van 2024 zakt de Amerikaanse dollar in waarde ten opzichte van de euro. Aangezien de wereldhandel, zoals die in olie, grotendeels in dollars plaatsvindt, ligt daar ook de pijn.

Extreme kortingen aan de pomp hoef je niet te verwachten. Accijns en btw maken samen meer dan de helft van de prijs uit. Als het kabinet besluit om de huidige korting op brandstof op 1 januari 2026 af te bouwen én als de olieprijs weer aantrekt kijken we volgend jaar mogelijk tegen hele andere brandstofprijzen aan. Kortom: doe er je voordeel mee.

Deze week is hét moment om te tanken, voordat de markt weer omslaat. Dus: tank deze week je auto vol. Ik herhaal, tank deze week je auto vol. Je portemonnee zal je dankbaar zijn.