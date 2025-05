Wie vlamt tussen de buien door naar de zege, in de F1 Grand Prix van Miami?

Thunderstorms hangen in de lucht in Miami. Maar valt er ook een drup tijdens de race, of vlamt er iemand naar de zege voordat het zo ver komt in de F1 Grand Prix? We gaan het zien!

We kennen Miami van fraai weer, maar dit weekend is het een beetje anders in de Sunshine State. Gisteren tijdens de Sprint was het circuit kletsnat. Het zorgde voor een boel chaos en vermaak. Nadien kregen we nog de kwalificatie als toetje. En daarin pakte onze held en kersvers vader Max Verstappen verrassend de pole position van de McLarens af. Antonelli, de polesitter voor de Sprint, onderscheidde zich eveneens andermaal met P3 in de Mercedes. Volgens sommigen is de Italiaan de nieuwe Max Verstappen. Vandaag heeft hij de kans de oude Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. Hoe dat afloopt, zien we in de Grand Prix van Miami!

Spoiler alert: eerst de uitslag daarna het verslag!!1!

Piastri – McLaren Norris – McLaren Russell – Mercedes Verstappen – Red Bull Albon – Williams Antonelli – Mercedes Leclerc – Ferrari Hamilton – Ferrari Sainz – Williams Tsunoda – Red Bull

Start

Max Verstappen is niet geweldig weg en probeert diep de eerste bocht in te remmen om zijn plek te behouden. Norris anticipeert echter, remt een beetje eerder en probeert onderdoor te snijden. Verstappen zit echter naast zijn goede vriend en we weten inmiddels hoe dat doorgaans afloopt. Namelijk met Norris naast de baan en van het gas en Verstappen die stug door kachelt. Ook nu is dat weer het geval. Max laat de Red Bull staan, Norris kiest eieren voor zijn geld en verliest vijf plekken.

Antonelli schuift daarmee door naar P2. Maar al snel wordt de Mercedes aangevallen door Piastri. Nadat een Virtual Safetycar die komt omdat Lawson en Doohan elkaar raken wordt ingetrokken, gaat Piastri voorbij aan de jonge Italiaan. Norris haalt dan ook Albon in. De Britse Thai is bij de start voorbij gegaan aan teammaat Sainz. Maar wordt een ronde later teruggepakt door de Spanjaard. Williams ligt op koers voor de volgende dubbele puntenscore.

De McLaren is duidelijk de snelste auto in de race. Piastri blijkt makkelijk dichtbij Verstappen en Norris gaat op fraaie wijze voorbij aan Russell. Verschillende teams verwachten regen over een ronde of vijftien. Spann0nd…

Terwijl Norris Antonelli inhaalt, houdt Verstappen Piastri op. De plaaggeest van Lando is nu opeens zijn vriend. De Brit komt per ronde een seconde dichterbij. Race engineer Lambiase vertelt Max dat hij Oscar moet laten werken voor zijn positie. Mogelijk is het de meest overbodige radioboodschap ooit. Piastri zal balen als een stekker. Hij weet ook dat zijn bandjes er elke ronde verder aangaan terwijl NOR dichter en dichter in de buurt komt.

In ronde 14 komt PIA dan toch langszij. Net op tijd voor de Ozzie, want Norris zit nu binnen een seconde van de Nederlander. LN4 probeert het opnieuw aan de buitenkant op start-finish. Dat is de verkeerde kant. Max houdt hem achter zich. Het lijkt eigenlijk een beetje dom van Max. Gezien de snelheid van de McLarens, lijkt het Max’ enige kans dat de twee oranje bolides elkaar uitschakelen.

In ronde 17 gaat NOR eventjes voorbij aan Max, maar doet dat buiten de lijntjes. Hij moet Max dus voorbij laten. Piastri is inmiddels acht seconden weggereden. Dit heeft dus veel te lang geduurd voor Norris, die eigenlijk weer aantoont net dat laatste beetje racecraft te missen. Verstappen moet uitkijken dat hij niet opgeslokt wordt door de rest nu. De Nederlander lijkt alles van zijn banden gevraagd te hebben in een vergeefs gevecht met team oranje. De twee Mercs en twee Williamsen komen eraan. Waarbij Albon overigens terug voorbij is gegaan aan Sainz.

Mid Race

Probleem voor de spanning in de race is nu wel dat PIA tien seconden heeft op NOR. Tenzij er regen en/of een safetycar komt lijkt het daarmee klaar voor de eerste twee plekken. De lucht is wel donker, maar echte regen zien we nog niet. Gevechten zijn er wel verderop in het veld. Hamilton gaat voorbij aan Ocon voor P10. Dat klinkt niet best, maar met Leclerc op P8 kunnen we niet alle schuld bij de kampioen leggen. Team rood heeft het gewoon niet dit jaar en zeker niet deze race. Team groen is nog slechter. Alonso is al in zijn eentje gespind en Stroll rijdt alsnog achter de veteraan rond.

In ronde 26 komen de eersten in de top-10 binnen voor pitstops. Antonelli en Sainz openen het bal. Russell staat op de hards dus hij heeft wellicht een voordeel als het gaat regenen. Mits hij kan doorrijden tot die regen en de rest al gestopt is tenminste. Verstappen en Albon pitten een ronde later. VER komt terug de baan op achter HAM die nog niet gestopt is. Tsunoda stopt dan ook, wat Verstappen nog een plekje oplevert.

En dan heeft Bearman een probleem met zijn krachtbron. Het zorgt voor een Virtual Safetycar. Hamilton heeft mazzel. Hij zat aan zijn stop en kan die onder de Virtual Safetycar maken. De McLarens, Russell en Leclerc kunnen ook voordeel halen, maar alleen als de Virtual Safetycar blijft. Dat gebeurt en Russell heeft daarvan het grootste voordeel. RUS gaat naar P3 en is VER voorbij. Leclerc wint een plek ten opzichte van Sainz.

Nadat de VSC eindigt gaat Albonio voorbij Antonelli en Sainz voorbij zijn oude teammaat Leclerc. Williams gaat als een speer vandaag. Tsunoda heeft te hard gereden in de pitstraat terwijl Bortoleto wordt verzocht de pit op te zoeken. Ook hij krijgt te maken met een defecte Ferrari krachtbron. De Brazo haalt echter de pit niet, wat opnieuw zorgt voor een Virtual Safetycar. Jammer dat de wedstrijdleiding niet scheutig is met een echte safetycar…Niet dat we van kunstmatige spanning houden, maar het zou de race stiekem wel opfrissen.

Het einde van de Virtual Safetycar komt niet op een lekker moment voor Sainz. Leclerc zit in zijn staart samen met Hamilton. De Spanjaard verdedigt hard maar fair jegens de Monegask. Waarschijnlijk zou hij achteraf liever wat noester geweest zijn. Leclerc gaat hem namelijk niet alleen voorbij in de eerste knik, maar parkeert de Williams ook aan de buitenkant van de bocht. Daardoor komt ook Hamilton langszij.

Bij Ferrari is er dan wat gedoe op de radio. Hamilton rijdt op de mediums en lijkt iets meer snelheid te hebben dan Leclerc. Uiteindelijk laat het team hem voorbij, maar HAM is dan nauwelijks sneller. Dat vindt LEC dan weer niet leuk. We kunnen weer meegenieten over de radio. Bij Ferrari loopt het dit jaar allemaal niet zoals we gedacht en misschien ook gehoopt hadden.

Finish

Regen lijkt er echter niet meer te komen helaas. Daarmee lijkt de race vooraan voorbij. Norris komt iets dichter in de buurt van Piastri, maar als de Ozzie geen technisch probleem heeft zien we het niet gebeuren dat hij dit niet over de meet rijdt. Russell lijkt in een voor hem matig weekend Verstappen achter zich te kunnen houden voor P3. Hoewel het daar nog even spannend is of RUS zijn mediums heel houdt ten opzichte van Max op de hards. Voor de rest lijkt de strijd gestreden in de top-10. Alleen de Ferrari’s zitten nog echt dicht bij elkaar.

Het team besluit dan Leclerc weer voorbij te laten aan Hamilton. Dat vindt Hamilton niet leuk. De oude diva vraagt of hij Sainz ook maar voorbij moet laten. Maar dat hoeft niet van Fred Vasseur en zijn mannen (m/v/i). Piastri wordt zo de eerste McLaren coureur sinds Mika Hakkinen in 1998 die drie races op rij wint. Norris heeft zestien punten achterstand in het kampioenschap. Verstappen staat daar weer zestien punten achter. Russell gaat stiekem weer naar P3 vandaag en staat nu vierde op 93 puntjes. Zowel Max als George mogen dus hopen dat hun teams in de tweede helft van het jaar opeens het snelst zijn en zitten dan nog op het vinkentouw.

Albon gaat vandaag naar een mooie P5 en opnieuw 10 puntjes voor Williams. Sainz had een beetje pech met de Ferrari’s en eindigt op P9. Ondanks een opportunistische move in de laatste ronde op Hamilton. Voor team rood, zit Antonelli nog op P6. In de kwalificaties was de Italiaan heel snel, maar op rees pees moet hij zich voorlopig nog gewonnen geven ten opzichte van Russell. Desalniettemin: we hebben dit weekend wel definitief gezien dat ANT een talent is.

Tsunoda houdt nét een puntje over aan de race. Hij lost zijn straf in van vijf seconden en houdt dan een krappe twee tienden van een seconde over op Hadjar. Ocon, Gasly, Hulkenberg, Alonso en Stroll blijven ook puntloos vandaag. Bortoleto, Lawson, Bearman en Doohan gelden als uitvallers en worden niet geclassificeerd. De volgende is over twee weken op ons eigen continent. De Grand Prix op Imola trapt het Europese seizoen af. Straatfeest?