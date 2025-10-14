Het maken van een proefrit in Nederland gaat veranderen door fraudeurs

Jammer dat het zo moet, maar het is voor een goed doel.

Voordat je een paar schoenen koopt, pas je ze eerst om erachter te komen of ze lekker zitten, je ze tof vindt staan en of je er fijn op kunt lopen. Je zou raar opkijken als de verkoper aan andere schoenendealers laat weten dat jij er een setje Jordans hebt gepast. Zoiets lijkt toch echt te gaan gebeuren bij het maken van een proefrit met een auto.

Het RDC bericht hierover. Zij zien een toename in de fraude rond proefritten bij autobedrijven in Nederland. Zowel occasions als huurauto’s worden niet teruggebracht na een proefrit. ”Het belang om hier verandering in te brengen is groot gezien de hoge kosten die ermee gemoeid zijn”, zegt de data-afdeling van de Bovag.

De oplossing: de Proefritmanager

Het RDC heeft een oplossing tegen de diefstal. Dealers registreren in een systeem dat voor alle Bovag-dealers beschikbaar is, de gegevens van mensen die een proefrit maken. Denk aan een kopietje van je rijbewijs. Wanneer je de auto netjes inlevert na de rit, wordt de kopie verwijderd. Doe je dat niet, dan kunnen dealers elkaar waarschuwen voor de fraudeur. Daarnaast krijgen de autobedrijven automatisch een waarschuwing als er iets niet klopt aan de getoonde identiteitskaart.

Je kunt het dus zien als een soort Flitsmeister voor autodealers die fraudeurs melden. Het RDC hoopt dan ook dat dealers bereid zijn om mee te werken aan het idee. ”Hoe meer bedrijven incidenten delen in het systeem, hoe sterker het collectieve vangnet wordt”, zegt commercieel manager van RDC, Mirjan van der Esch.

Andere maatregelen die je kunt tegenkomen

De instantie geeft nog een aantal tips aan autobedrijven om fraude te voorkomen. Daar kun jij dus mee te maken krijgen als je een proefritje wilt maken in je beoogde volgende auto. Het RDC roept op om een tweede identiteitsbewijs te controleren. Dus naast een rijbewijs moeten dealers gaan vragen naar je ID of paspoort.

Een andere controle of iemand wel echt is wie dat ‘ie zegt dat hij is, is om een kleine pinbetaling te doen. Je kijkt vervolgens of de naam bij het rekeningnummer overeenkomt met de naam op het identiteitsbewijs. Een andere maatregel is om de sleutels van de eigen auto achter te laten. Deze maatregelen zouden volgens RDC een groot verschil maken, terwijl ze weinig tijd kosten.

We kunnen het ook omdraaien: maak het voor de verkopende partij makkelijk door naast je rijbewijs ook een paspoort of ID mee te nemen. En nog een tip: crash niet.

Foto: Autoblog Garage: de BMW Z4 van Nicolas

Via RDC