Hier kun je het goedkoopst tanken in Duitsland

Bespaar net dat centje extra op een volle tank.

De gebruikelijke bespaartips op het tanken van je auto ken je inmiddels wel. Tank niet langs de snelweg, tank niet midden in de stad: dat soort open deuren. Nog zo’n tip is om over de grens te tanken. In Duitsland en België ben je al snel wat minder kwijt voor een tankje benzine. Bij diesel zit dat net even anders, maar ook met een dieselauto kan het voorkomen dat je moet tanken bij de oosterburen.

Het ADAC maakt bekend waar in Duitsland je nu het goedkoopst kunt tanken. Maandelijks brengt de Duitse variant van de ANWB een overzichtje met daarin de Super E10- en dieselprijzen per deelstaat. In Nederland hebben we daar trouwens Tankje.nl voor en in België Carbu.

Goedkoop tanken in Duitsland? Rijd een stukje door!

Voor de derde maand op rij is dezelfde deelstaat het gebied met de goedkoopste tankprijzen voor zowel benzine als diesel. Deze deelstaat heet Saarland. Dit deel van Duitsland grenst een klein stukje aan Luxemburg en verder aan Frankrijk. Je moet dus nog wel een stukje doorrijden als je in het goedkoopste deel van Duitsland wilt tanken.

Voor een litertje Super E10 ben je in Saarland gemiddeld € 1,724 kwijt. Diesel-rijders betalen gemiddeld € 1,664 voor een litertje peut. Ter vergelijking: de goedkoopste benzineprijs per provincie is € 1,799 en voor diesel is die prijs € 1,539. In België betaal je de laagste gemiddelde benzineprijs € 1,498 en diesel kost er ten minste € 1,599.

Tanken over de Duitse grens

Het is dan natuurlijk nog de vraag of dit voor jou ook de goedkoopste deelstaat is. De extra kilometers die je aflegt om in Saarland te komen, zijn niet gratis. Daarom kan het verstandig zijn om eerder in een deelstaat die aan de Duits-Nederlandse grens ligt.

Voor Nederlanders die dichtbij de Duitse grens wonen en België te ver vinden, komt de keuze meestal uit op de deelstaten Noordrijn-Westfalen of Nedersaksen. De zuidelijkste van de twee (Noordrijn-Westfalen) begint ongeveer bij Enschede en loopt tot en met Bonn. Nedersaksen begint boven Nederland en eindigt dus ergens ter hoogte van Enschede.

Het noordelijke Nedersaksen is de duurdere deelstaat van de twee. Benzine kost er gemiddeld € 1,750 per liter en diesel € 1,678 per liter. In Noordrijn-Westfalen is de gemiddelde literprijs voor Super E10 €1,736 en een liter diesel kost er gemiddeld € 1,669. Daarmee is deze deelstaat, na Saarland, de goedkoopste plek om diesel te tanken in Duitsland.

Waar kan ik nú het goedkoopst tanken in Duitsland?

Alleen al het feit dat het ADAC maandelijks deze lijst opfrist, zegt genoeg over de veranderlijkheid van de tankprijzen in Duitsland. Om zo goedkoop mogelijk te tanken, adviseert de ADAC om de brandstofprijzen van nabijgelegen benzinestations te vergelijken. Dit kan met verschillende apps, zoals FuelFlash, Essence&CO of ADAC Drive.

Als je de keuze hebt, tank dan in de avond. Dan zijn de prijzen volgens ADAC een paar cent goedkoper dan ’s ochtends. Tank nog voordelig in Duitsland voordat de prijzen er stijgen.

Foto: R8 V10 Plus gespot door @wolfssjrd