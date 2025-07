Advies aan overheid: duw Nederlanders NIET in een EV!

De deskundigen willen ook dat de regering zorgt voor stabiele benzineprijzen.

Een land leiden is een beetje als een voetbalwedstrijd fluiten: je moet eigenlijk net iets teveel zaken in de gaten houden en er is altijd wel iemand niet blij met jouw keuzes. Wat te doen bijvoorbeeld met de mobiliteit in ons land?

We hebben allerlei verdragen afgesproken met onze bondgenoten om in te zetten op elektrisch rijden, maar zolang de bevolking niet mee is kun je vrij weinig. Je kunt de benzineprijzen de pan uit laten rijzen, maar denk je dat dat goed is voor je imago? Je kunt ook de SEPP terugbrengen zodat elektrisch rijden weer interessanter wordt, maar ook dat heeft consequenties.

Advies: ga voorzichtig om met EV-subsidies

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een overheidsinstantie die onderzoek doet naar het beleid van de regering en advies uitbrengt aan de leidende partijen. Vandaag publiceert het SCP een nieuw document waarin het acht maatschappelijke opgaven doorneemt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025.

Een van die pijlers is het klimaatbeleid waarbij ook de mobiliteit in Nederland wordt behandeld. Volgens het SCP moet de overheid voorzichtig omgaan met het klimaatbeleid, omdat het kan leiden tot ”onbedoelde neveneffecten”. De onderzoekers verduidelijken: ”Klimaatmaatregelen kunnen bijvoorbeeld ongelijkheden vergroten. Wanneer basisbehoeften als energie, voeding of mobiliteit duurder gemaakt worden om duurzaam gedrag te stimuleren, raakt dit mensen in een minder sterke financiële positie onevenredig hard.”

Hè?

Oftewel, slaan met een stok door de accijnskorting op benzine en diesel af te schaffen werkt minder goed dan een EV-wortel voorhouden. Sterker nog, het SCP pleit voor ”een verminderde afhankelijkheid van prijsschokken in de prijs van fossiele energie”. Vrij vertaald: als om wat voor reden dan ook de benzineprijs blijft jojoën, neem dan als regering het verlies.

Maar ook het toesteken van een zakcentje om een milieubewuste auto te kopen moet niet zomaar gebeuren. De onderzoekers: ”Ook subsidiërende maatregelen om duurzaam gedrag te stimuleren, kunnen ongelijkheden vergroten, wanneer deze toegankelijker zijn voor mensen die meer geld hebben (denk aan elektrisch rijden of woningisolatie).” Als je het zo bekijkt, zou een systeem zoals in Frankrijk wel interessant kunnen zijn.

Kies een route en hou je eraan

Verder merkt het planbureau dat Nederlanders verlangen naar duidelijkheid. ”Soms kunnen burgers zelfs het gevoel hebben dat investeren in verduurzaming wordt afgestraft, bijvoorbeeld wanneer subsidieregelingen wijzigen. Dit heeft gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de overheid en voor hun motivatie om te verduurzamen. Consistentie van beleid is daarom van belang, zodat burgers kunnen afwegen wat ze kunnen en willen doen”, schrijft het SCP.

Wat je daarvoor als politieke partij bijvoorbeeld kunt doen, is het opstellen van een visie voor het klimaatbeleid richting 2050. Zo is het voor iedereen duidelijk wat welke politieke partij wil. Of maak het nog gemakkelijker voor de kiezer: geef aan of je voor of tegen de 2035-regel bent.

Foto: Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale gespot door @Maurice16 via Autoblog Spots!