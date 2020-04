Tankstations zien inkomsten kelderen

Het is geen verrassing dat de tankstations hun inkomsten zien kelderen, maar het blijft wel pijnlijk.

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn succesvol te noemen. Althans, als het gaat om de daadwerkelijke verspreiding. Helaas brengt het ook een hoop narigheid en ellende met zich mee.

In dit geval voor pomphouders. Die zien hun inkomsten namelijk verdampen. Sterker nog, de inkomsten zijn met meer dan de helft afgenomen. Dat meldt de krant van wakker Nederland, De Telegraaf.

Drastisch verlaagd

Afgelopen weken hebben de tankstations hun prijzen al drastisch verlaagd. Er is op dit moment heel erg weinig vraag naar benzine, diesel en LPG, waardoor de de prijs logischerwijs zakt. Volgens de pomphouders heeft het absoluut geen effect. Er zijn gewoonweg nauwelijks mensen op de weg. Alleen mensen met ‘vitale beroepen’ rijden nog.

Pinnen bij de pomp

Dat niet alleen, mensen betalen hun brandstof ook anders. 10% van de ‘kassabetalers’, is overgegaan op het pinnen bij de pomp zelf. Het is sowieso al lastig, want tankstations hebben hun horeca-activiteiten ook al moeten sluiten. Hun omzet is de (kleine) marge op brandstof en de omzet die ze in de winkel kunnen draaien. Dus ook daardoor zien tankstation hun inkomsten kelderen.

1,354 per liter

De prijzen in alle provincies zijn op dit moment bijzonder laag. In deze week kon je het goedkoopst tanken bij de Makro in Best, Noord-Brabant, een verse liter Euro 95 kost daar 1,354! In Flevoland is benzine relatief gezien duurder, maar met de laagste prijs bij de Tamoil in Lelystad, hoef je met een literprijs van 1,408 slechts 5 cent per liter meer te betalen.

Handelsoorlog

De lage prijs is overigens niet alleen te danken aan het coronavirus. Er is op dit moment een behoorlijk handelsoorlog gaande tussen Rusland en Saudi-Arabië. In totaal daalde de omzet van de tankstations in Nederland met maar liefst 52%. Wel lijkt het absolute al bereikt te zijn. De afgelopen week stegen de inkomsten ten opzichte van de week dáárvoor.

Fotocredit: een Lamborghini Islero, Lamborghini Silhouette en Daewoo Tacuma bij een tankstation, geschoten door @CasperH, via Autojunk.nl.