Laat het breed hangen met deze Lumma Defender - Autoblog.nl

Lumma maakt van de nieuwe Land Rover Defender een monster. Of dat positief of negatief laten we aan jullie over.

Grote SUV’s zijn lomp, bruut en vaak een tikkeltje asociaal. Dat is nu eenmaal inherent aan het type auto. Bij de vorige Defender viel het nog mee, omdat dat een echte terreinwagen en dus een werkpaard was. De nieuwe Defender voldoet echter aan alle kenmerken van een moderne SUV.

Dat betekent dat er ongetwijfeld eigenaren zijn die staan te springen om de auto nóg breder, lomper en imposanter te maken. We hebben al wat lichte aangepaste Defenders voorbij zien komen en renders van wat zwaarder aangepaste Defenders. Nu hebben we echter voor het eerst foto’s van een échte Defender die een stevige anabolenkuur heeft gekregen.

Degenen die daar verantwoordelijk voor zijn: de heren van Lumma Design. Asociaal dikke SUV’s zijn hun specialiteit. Van de nieuwe Land Rover Defender kon Lumma dan ook niet afblijven. We kregen vorig jaar al renders te zien van deze monsterlijke creatie, maar nu is de auto er ook in het echt.

Geloof het of geloof het niet, maar de auto is zo mogelijk nog breder geworden dan op de renders. Zowel van voren als van achteren is de auto 40 mm gegroeid in de breedte. Naast wielkastverbreders is deze Land Rover Defender door Lumma ook voorzien van een andere motorkap met een grote luchthapper, aangepaste bumpers, vier uitlaatpijpen, een nieuw set 23 inch velgen en LED-verlichting op het dak.

Met dat laatste wil Lumma naar eigen zeggen het off-roadkarakter van de Land Rover Defender benadrukken. Het is echter duidelijk dat deze auto een ander jachtterrein heeft: de duurdere winkelstraten.