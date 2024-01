Officieel: dit is de nieuwe naam (en het logo) van Alfa Romeo

Althans, de nieuwe naam en logo van Alfa Romeo Racing dat sinds vannacht niet meer bestaat.

Zoals jullie weten gaat Alfa Romeo de Formule 1 verlaten. Sterker nog, dat is vannacht gebeurd. Het is niet zo dat ze in Arese een werkplaats hebben waar ze de auto’s in elkaar schroefden. Welnee, dat gebeurde allemaal bij Sauber in Hinwill, Zwitserland.

Alfa Romeo Racing was – heel oneerbiedig – niets meer of minder dan de hoofdsponsor. En omdat het toevallig ook een automerk is, is de link snel gelegd. Nu moeten we er heel eerlijk bij bekennen dat ‘Mercedes GP‘ in Brackley (Engeland) resideert en het Franse Alpine F1 Team in Enstone (ook Engeland). Maar daarbij is er wel iets meer synergie tussen de fabriek en het F1-team.

Stake F1 Team

Wat er verder gaat gebeuren is ook bekend. Vanaf 2026 gaat Sauber samenwerken met Audi. Naar het schijnt wordt dat een innigere samenwerking dan het was met Alfa Romeo. Sauber zit daarmee nu eventjes in een soort vagevuur het komende (2024) en volgende (2025) seizoen. We konden al melden dat wat de naam ging worden, maar is nu een nieuwe naam en logo bekend gemaakt.

De naam luidt ‘Stake F1 Team’. Mocht je Stake niet kennen, wees niet ongerust. Wij wisten het ook niet. Naar eigen zeggen is Stake een entertainment- en lifestylemerk. Oh, en ze doen ook aan online wedden. Dat is tegenwoordig helemaal hot, om financieel aan de grond te zetten terwijl je gewoon thuis bent.

Helemaal anders.

In persbericht kunnen we opmaken dat ze alles helemaal anders gaan doen en dat het het meest interessante team gaat van de grid moet gaan worden. En wat gaan ze dan allemaal anders doen? Nou, we kunnen dat zo snel niet uit het persbericht op maken. Het team, de teambaas en de coureurs (Zhou Guanyu en Valtteri Bottas) blijven gewoon allemaal. De motor is nog altijd van Ferrari. Een sleutelrol is er voor James Key, die van McLaren Racing is gekomen en sinds kort Technical Director is.

Dus de kans bestaat dat het team dit jaar (en het volgende jaar) niet heel erg veel verder gaat komen dan tot nu toe het geval is. Sauber is een van de weinige privé-teams op de grid. Sinds hun oprichting hebben ze 1 pole position en 1 overwinning op hun naam staan.