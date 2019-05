Te koop: Bentley Azure met zeer weinig kilometers

Eén van de meest stijlvolle Bentleys ooit kan van jou zijn.

Het Bentley van nu is gaaf, laten we dat voorop stellen. VW heeft de nodige pijn en moeite in het Crewese merk gestoken met als resultaat een reeks mooie modellen. De ‘reïncarnatie’ van Bentley is mooi, maar verre van de origine van de Britten.

Eén van de laatste Bentleys die niet van VW is, is deze Azure. Dit is een vroege versie van de laatste Azure, die weer gebaseerd is op de Arnage. Beide versies zijn pareltjes, helemaal als je een goed exemplaar kunt vinden. Maar geen zorgen, wij hebben er eentje voor je gevonden.

Deze Azure uit 2002 is eigenlijk perfect. In het groen met veel chromen details: zelfs de wielen zijn chroom. Op veel auto’s staat dat vrij kitscherig, dit soort auto’s komen er mee weg. Het interieur is crèmekleurig, met de mooie lederen zetels die op de foto’s al lekker zacht en comfortabel lijken. Verder is er natuurlijk ook het nodige kunsthout aanwezig op het dashboard. Vrij cliché, maar waarom ook niet. Een blijvend leuk detail aan het interieur is de montage van de hoofdsteun: aan de zijkant, waardoor hij lijkt te zweven.

Zowel de buitenkant als de machtige 6.75 liter grote V8 lijken nog in goede staat. De auto is met 21.745 km op de teller nog lang niet toe aan zijn laatste rit. Mocht dit nou als muziek in je oren klinken, dan moet je 41.500 dollar (36.948 euro) meenemen. Gezien de nieuwprijs van 370.000 dollar is dat een beste afschrijving. Geen geld, dus koop dan!!1!1!