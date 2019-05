Configureer en hollereer: de Ferrari F8 Tributo

Ik heb de mijne al af. Hoe stel jij 'm samen dan?

Eind februari trok Ferrari het doek af van de F8 Tributo, de nieuwste iteratie van het V8-middenmotor model dat een vaste waarde is in het gamma sinds de introductie van de 308 GTB in 1975. Aan een kant was het eigenlijk niks nieuws onder de zon, aan de andere kant wel. Tot nu toe leverde Ferrari altijd twee opvolgende modelgeneraties op hetzelfde platform (308 + 328, 348 + F355, 360 + F430), maar de F8 Tributo is na de 458 en 488 de derde generatie op hetzelfde platform.

Optisch is de F8 weer een beetje meer in lijn gebracht met haar zusjes uit de stal. Enkele uitzonderingen daargelaten switcht Ferrari in haar geschiedenis al decennia van enkele ronde achterlampen naar dubbele ronde achterlichten en weer terug. We zitten momenteel in een fase dat dubbele ronde achterlichten weer helemaal hip zijn. Enkel de Portofino moet het nog doen met enkele units aan beide kanten. De verkoopcijfers lijkt dat overigens niet te deren.

Maar goed, terug naar de F8. Hoewel steeds meer mensen zo’n ding kunnen kopen, blijft het voor de meesten helaas een droom om er eentje in bezit te krijgen. Een klein beetje het gevoel krijgen van hoe het is om er een aan te schaffen kan dankzij de magie van het internet echter wel middels de configurator. Die van de F8 is inmiddels ook live en heet (link).

Ik ben zelf natuurlijk ook even aan de slag gegaan en heb de meest stijlvolle combo reeds gevonden. Bij gebrek aan Vinaccia als optie voor de exterieurkleur, is de keuze gevallen op Rosso Mugello, uiteraard zonder het tacky zwarte dak (welke cultuurbarbaar gaat daar nu voor). De carbondelen heb ik achterwege gelaten want het is alleen maar duur en voegt in mijn ogen weinig toe. Een carbon diffuser is wel nice, maar als je een ding in carbon uit laat voeren blijf je aan de gang. Qua velgen vind ik de standaard 20″ jetsers in de standaard kleur wel zo mooi en zwarte remklauwen zijn prima. Geel zou een optie zijn in combinatie met de bekende schildjes op de flank, maar soit.

Bij de keuze voor de uitlaat ben ik wel voor de sport exhaust pipes gegaan, vooral omdat deze donkergekleurde units mooi wegvallen in het achteraanzicht. Het geluid van een echte, atmosferische Ferrari-motor krijg je er vast niet door terug. In het interieur zijn de Daytona-seats natuurlijk een must. De interieurkleur aanvinken was de lastigste keuze, maar Carta da Zucchero vond ik wel lekker Italiaans klinken. De vloermatten heb ik maar gewoon zwart gehouden, maar wel uit laten voeren met extra F8 Tributo logo’s, want meer logo’s is meer beleving. Bewijs dat jij meer stijl hebt, in de comments!