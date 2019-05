LOL: regel 34 bevestigd door Tesla Autopilot-p0rno

Zelfs Elon Musk is onder de indruk!

Voor wie niet bekend is met regel 34: if it exists, there’s porn of it. Geen uitzonderingen, want alles wat nog niet opgepikt is, wordt wel een vunzige volwassenenfilm van gemaakt. Uitzonderingen vormen de regel, maar voor regel 34 bestaan geen uitzonderingen. Dat is een feit. Tenminste, dat wil het internet.

Mensen die de groot fan zijn van de eerdergenoemde achttien-plus-films staan al niet bekend om hun geduld en gebruiken de auto wel vaker voor hun behoeftes. Het zijn waarschijnlijk ook die mensen die Tesla Autopilot op een zeer bijzondere manier bekijken. Volgens hun redenatie is een zelfrijdende auto ideaal, immers: als je geen twee handen aan het stuur hoeft te houden, kun je je schrijfhand ergens anders voor gebruiken. Om nog maar te zwijgen over het feit dat het enorme ‘tabletscherm’ van Tesla gewoon websites kan projecteren. Ook die waar je je leeftijd moet bevestigen.

Om even terug te komen op die regel 34: Tesla Autopilot bestaat. Dus moest er snel iemand de regel toepassen. Een Hugh Hefner in wording deed dit al vrij snel: zijn ‘Tinder date’ besloot op hem te gaan zitten terwijl de auto nog reed. Met Autopilot, welteverstaan. Hieronder wat een welbekende volwassenensite erover te melden had, mocht je hier nou hard op gaan dan raden we je aan om even je eigen onderzoek te doen voor de volledige versie. Dan kan ondergetekende alles inzetten op plausible denial. En hoef ik niet mijn browsergeschiedenis te wissen.

“Gadverdamme! Wat smerig! Ik ben niet blij dat onze producten hiervoor gebruikt worden!” zouden chefs en CEO’s zeggen van de meeste merken. Echter, Tesla heeft een man aan het roer die wel gevoel heeft voor opmerkelijke internetgein. Sterker nog: hij vraagt zich af waarom hij zelf niet op dit geniale idee is gekomen. Let wel, we hebben het over de man die een line-up van auto’s heeft die het ‘woord’ S3XY kunnen vormen.

Shoulda seen it coming … — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2019

Het ‘onschuldige’ meisje in het filmpje heet Taylor, maar sinds ze Tesla op nummer één meest gezochte termen op de eerdergenoemde website heeft gekregen, heet ze Tesla Taylor op Twitter. Model XXX was zeker al bezet.

Anyway, Tesla krijgt vaak het verwijt dat het interieur nogal seksloos is. Daar heeft de Model X van Taylor haar ‘vriendje’ geen last meer van. Al zou ik wel even het interieur een aantal checks geven voordat je een tweedehands Model X koopt in de VS.