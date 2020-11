Te koop: de meest extreme Peugeot 806 ooit - Autoblog.nl

Deze auto reed ooit doodleuk tussen de BMW 3 Series tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps.

De Peugeot 806 is qua aerodynamische eigenschappen vergelijkbaar met een blok rijtjeshuizen. Het is dus zo ongeveer de laatste auto die je op een circuit zou verwachten. Toch was de Peugeot 806 in 1995 wel degelijk op het circuit te vinden. En dan niet als toerist op de Nordschleife, maar als officiële deelnemer aan de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Publiciteitsstunt

Peugeot was op het lumineuze idee gekomen om de 806 in te zetten voor de race in plaats van hun andere, meer aerodynamische modellen. Bij wijze van publiciteitsstunt hadden ze natuurlijk een raceversie van de 806 kunnen bouwen voor de show (zoals de Espace F1), maar Peugeot ging verder dan dat. De 806 werd daadwerkelijk ingezet tijdens de 24 uur van Spa. Met de zegen van Peugeot ging Team Kronos het proberen met deze MPV.

Kaalgestript

Uiteraard vereiste dit wel enkele aanpassingen aan de Peugeot 806. Het binnenste van de auto werd daarom compleet kaalgestript. Op een racekuip en een rolkooi na was het dus één gigantische lege ruimte.

405

Voor zowel de aandrijflijn als de ophanging werd een beroep gedaan op de Peugeot 405, die al eerder dienst had gedaan als toerwagen. Een iets minder onlogische keuze. De motor bestond uit onderdelen van de 405 en de 306 en bezorgde de Peugeot 806 Procar 280 pk. Een standaard Peugeot 806 heeft het nooit verder geschopt dan 150 pk.

Race

In tegenstelling tot wat je zou verwachten sloeg de 806 Procar in eerste instantie geen modderfiguur op Spa-Francorchamps. De voormalige zevenzitter kwalificeerde namelijk twaalfde overall en derde in zijn klassement. Helaas ging het tijdens de race zelf minder goed. De auto werd gekweld door het ene technische probleem na het andere. Na onder meer remproblemen en een issue met het differentieel begaf de motor het uiteindelijk. Het werd voor de 806 daarom de 10 uur van Spa-Francorchamps in plaats van de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Te koop

Qua resultaat was de Peugeot 806 Pro Car dus geen memorabele deelnemer, maar desondanks kan deze auto de geschiedenisboeken is als een van de meest onconventionele toerwagens ooit. En het bijzondere is: dit unieke stukje motorsportgeschiedenis staat nu te koop. De auto wacht op een nieuw baasje bij Gipimotor in het Belgische Evere.

Er staan helaas niet veel beelden online van de Peugeot 806 Procar in actie, maar het onderstaande fragment willen we jullie niet onthouden:

Met dank aan Willem voor de tip!