Audi RS6 GTO Concept is überdik racemonster - Autoblog.nl

Jon Olsson zit momenteel te kwijlen op de bank.

We hebben het al vaker vermeld: Audi quattro blaast dit jaar 40 kaarsjes uit. Audi vierde het jubileum van hun legendarische vierwielaandrijvingssysteem onder andere met de TT RS 40 Jahre quattro. Ook lieten ze de hoogtepunten zien in een gelikte video. Nu hebben ze weer een traktatie in de vorm van een hele bijzondere RS6.

RS6 GTO

De laatste generatie Audi RS6 is al minder subtiel dan ooit, maar met deze RS6 GTO Concept zijn de remmen helemaal los gegaan. De stationwagon is omgebouwd tot een regelrecht racemonster. De RS6 GTO heeft onder meer dikke uitgebouwde wielkasten, een joekel van een spoiler en witte velgen die zo dienst kunnen doen als cirkelzaag. Opvallend is ook de uitlaat aan de zijkant. Het front is helaas nog niet in beeld, foto’s daarvan volgen nog.

Extreem

Het interieur is al net zo extreem als het exterieur. Dat is namelijk volledig gestript. In plaats van de normale stoelen, zijn twee carbon fiber Recaro-kuipstoelen geplaatst met vierpuntsgordels. Ook is de auto uitgerust met een rolkooi. Alles aan deze RS6 schreeuwt dus raceauto. Dit zagen we eerder bij Jon Olsson, die hier vast ook wel enthousiast van zal worden.

IMSA

De naam GTO en de designelementen zijn niet uit de lucht gegrepen. De RS6 GTO Concept is namelijk direct geïnspireerd op de Audi 90 quattro IMSA GTO. Deze brute racewagen had het silhouet van de Audi 90 maar stond daar tegelijkertijd ver van af met zijn 750 pk sterke vijfcilinder onder kap. Met deze auto wilde Audi in 1989 de Amerikanen het leven op eigen bodem zuur te maken. Dat lukte maar al te goed, met onder meer Hans-Joachim Stück en Walter Röhrl achter het stuur. Desondanks won Audi niet het IMSA-kampioenschap omdat ze de eerste twee races hadden gemist. Toen was de auto namelijk nog in ontwikkeling.

Stagiaires

De IMSA GTO kreeg eerder al eerbetoon in de vorm van de e-Tron Vision Gran Turismo en nu dus in de vorm van deze Audi RS6 GTO. Hoewel het concept er professioneel uitziet is deze niet getekend door Audi’s eigen ontwerpteam. Het is namelijk een project van stagiaires, of zoals die in Duitsland heten: Azubi’s. Eerder dit jaar deed Volkswagen een soortgelijk project, wat resulteerde in de Golf GTE HyRACER.

Ondanks het feit dat het een project is van stagiaires is dit geen puur digitaal concept, zoals je misschien dacht. Audi heeft RS6 GTO Concept daadwerkelijk gebouwd. Uiteraard zal het bij één exemplaar blijven, maar desondanks is het een mooi project.