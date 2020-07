Te koop: de perfecte auto tijdens corona

En daarna misschien ook nog wel.

Hoestende en niesende medepassagiers, zeurende partners, klierende kinderen: al deze problemen zijn verleden tijd als je voor deze occasion gaat. En daarnaast heeft deze auto nog een paar troeven achter de hand.

We hebben het over de BAC Mono, dé auto voor de gefortuneerde einzelgängers onder de autoliefhebbers. Dat zijn er blijkbaar niet veel, want er staat welgeteld één exemplaar op Nederlands kenteken. Dit aantal kan binnenkort verdubbelen, want er staat nu een tweede BAC Mono te koop in ons land.

BAC staat voor Briggs Automotive Company en werd in 2009 opgericht in Engeland. In tegenstelling tot veel andere sportwagenfabrikanten (nieuwkomers of geen nieuwkomers) staat het merk anno 2020 nog steeds overeind. Dat bewezen ze door dit jaar de vernieuwde versie van de BAC Mono te presenteren.

Er mag dan een nieuwere versie zijn, de vorige BAC Mono uit 2015 is ook nog steeds heel serieus speelgoed. Je hebt namelijk 305 pk en 308 Nm koppel tot je beschikking in een auto die maar 580 kg weegt. Daarmee zit je in 2,8 seconden (!) op de 100 km/u. Vervolgens kun je gas blijven geven tot 274 km/u. In een auto als deze voelt dat waarschijnlijk als 400 km/u.

Het gewicht van de Mono is laag gebleven dankzij het veelvuldig gebruik van koolstofvezel. Terwijl in de eerste versie uit 2011 een Cosworth-blok lag, is deze versie voorzien van een 2,5 liter viercilinder van Mountune. Voor de zesbak heeft BAC aangeklopt bij Hewland. Dit alles heeft BAC weten te verpakken in een strakke body, die er absoluut nog niet gedateerd uitziet.

Wie hier wel oren naar heeft kan terecht bij Van den Akker in Best. Daar staat deze BAC Mono met slechts 300 km op de klok te koop voor €198.650. Daar komt nog een stukje BPM bij. Je moet er dus wel wat voor over hebben om in alle rust van autorijden te kunnen genieten.

Foto’s: Van den Akker

Met dank aan Tom voor de tip!