Te koop: de villa van een autoliefhebber

Een Nissan GT-R op de oprit geeft al iets aan.

De huizen die hier de revue passeren zijn vaak bijzondere huizen, met als extra een garage voor je auto’s. Daar is dit optrekje op zich geen uitzondering op, ware het niet dat er verschillende tekens zijn dat de eigenaar van het huis één van ons benzinehoofden is.

De eerste foto van de Bredase villa toont namelijk al het kontje van een Nissan GT-R. Een auto die je kiest omdat je van rijden houdt, naar mijn bescheiden mening. Ook de vitrinekast met modelauto’s geeft een hint. Het verbleekt echter bij de inhoud van de garage/schuur. Een Esprit V8, een 911 (Turbo?) van de 930-generatie en een heuse Citroën SM. We weten niet van wie het pand is, maar reken maar dat hij geeft om zijn vierwielers.

Wat krijg je verder? Net geen 300 vierkante meter aan villa aan de rand van Breda, verdeeld over acht kamers. Het huis staat er al een tijdje, het is namelijk gebouwd in 1465. Open de voordeur en je ziet dat er sindsdien wel wat extra geld is uitgegeven, getuige de moderne inrichting van bijvoorbeeld de keuken of badkamer. Er is nog wel een stuk origineel dak te zien en de schuur lijkt ook nog op zijn ouderwetse vorm.

Het totaalplaatje is van jou voor 1.750.000 euro. Daarmee is het één van de minder dure huizen die hier langs zijn gekomen, maar goedkoop is het niet.

Met dank aan Peter voor de tip!