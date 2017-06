Te koop: deze zeer zeldzame Ferrari SA Aperta

Stel je eens voor dat je in deze cabrio zou mogen rondrijden.

De Ferrari SA Aperta is een erg zeldzame auto aangezien er maar 80 van gemaakt zijn. Toch is er nu eentje opgedoken bij een autobedrijf uit Heerlen. In 2012 is de wagen uit de advertentie naar Modena gegaan om een Ferrari Classiche certificering te krijgen. Dit is het belangrijkste document om de authenticiteit van een Ferrari te behouden.

De SA Aperta is een open versie van de 599 GTO en levert een totaal van 665 pk op. Ferrari lanceerde dit model ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van Pininfarina. Doordat de oplage van de SA Aperta erg laag is, moet je ook stevig in de buidel tasten om er eentje te kunnen bemachtigen. Dat is ook te zien aan de Ferrari uit de advertentie. De prijs die je moet betalen is namelijk 1.450.795 euro. Daarmee staat de Ferrari ook in het rijtje duurste cabrio’s. De auto heeft 2.896 km op de teller staan en is met 1.815 kg aan de stevige kant. Toch blijft de SA Aperta een spectaculaire wagen.

Dank aan @jay448 voor het tippen!