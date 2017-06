Dodge stelt bizarre eisen aan het kopen van een Demon

Demoon kopen? Dan eerst je handtekening oefenen!

Onlangs berichtten we je twee keer over afzonderlijke Dodge Challenger Helkatten die vrijwel direct nadat ze aan klanten geleverd zijn total loss zijn gereden. Maar zoals we inmiddels allemaal weten, bestaat er inmiddels een nóg extremere Challenge(r), genaamd de Dodge Challenger Demon.

In the lèèèhèèèènd of the free schadeclaims zo’n death trap verkopen, je moet het maar durven. Toch lijkt Dodge een klein beetje koude voetjes gekregen te hebben, want Demon-kopers worden gedwongen om voor de aankoop een uitgebreide prenuptial agreement te tekenen.

In de overeenkomst met de pakkende titel ‘2018 Dodge Challenger SRT Demon Customer Acknowledgement’ moeten klanten veertien keer hun initialen neerpennen. En met elke pennestreek teken je feitelijk je leven rechten weg. Dodge eist onder andere van je dat je voorafgaand aan het besturen van de auto de volledige bijgeleverde documentatie leest. Een flinke opgave dus voor mensen die leven volgens het principe ‘als niks meer werkt, RTFM (Read The F-ing Manual)’.

Maar er zijn nog wat nadelen aan Demon-eigendom. Velen daarvan hebben te maken met de speciale achterbanden van Nitto. De auto mag met dit kleverige rubber dan in iets meer dan twee seconden naar de honderd knallen, maar voordat je instapt moet je elke keer kijken of er geen scheurtjes of beschadigingen op je rubber zitten. Tevens moet je met de banden eigenlijk niet over de snelweg rijden. En als het koud is of regent kan je beter helemaal niet rijden met de Demon.

Na deze afzonderlijke puntjes is er echter ook nog een catch all statement die duidelijk maakt waar het hele document voor bedoeld is:

“Customer hereby assumes all risk associated with the vehicle (see the vehicle’s owner’s manual, user guide, 2018 Demon supplement and 2018 Demon Tips Card in their entirety) and waves any and all claims against FCA US LLC and/or dealer.”

Maar goed, waarschijnlijk laat niemand zich hierdoor afschrikken om de auto te kopen. Sterker nog, een twijfelachtige reputatie helpt vaak alleen maar om de legende van een auto te laten groeien. Check het volledige document hieronder (via Allpar).