Red Bull scoort opmerkelijke 1-2 in Baku

Het was zeer spannend in Azerbeidzjan.

Met de eerste vrije training achter de rug is het Formule 1-weekend in Baku ingeluid. Alle ogen waren gericht op hoe de verhoudingen tussen Mercedes en Ferrari liggen. Ook zou blijken of Max Verstappen het tempo van de top kan bijbenen. Voor Red Bull leek het moeilijk te worden omdat het lange rechte stuk lastig voor ze is. Toch wist Verstappen tegen alle verwachtingen in de snelste tijd neer te zetten. Met een tijd van 1 minuut en 44 seconde eindige hij 0,470 seconde voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.

Verschillende coureurs, waaronder Romain Grosjean, Vettel and Jolyon Palmer, vlogen van de baan door de gladde omstandigheden, maar ze konden hun training wel vervolgen. Voor Perez eindigde het iets anders. De coureur van Force India maakte in de smalle achtste bocht een fout, waardoor hij een sprong maakte over de kerbstones. Hierdoor kwam de voorkant van zijn wagen met een flinke klap tegen de kunststofblokken aan de overkant, zijn rechter achterwiel kwam los van de auto. Door dit ongeluk werd code rood afgegeven.

Door het ongeval werd er veel tijd verloren en met nog een paar minuten over op de klok werd de sessie hervat. Een groot aantal rijders ging nog de baan op voor een nieuwe poging, maar Max Verstappen bleef binnen. Het lukte de andere racers niet om de tijd van de Nederlander te verbreken. Om 15:00 Nederlandse tijd begint de tweede vrije training.

1. M. Verstappen 01:44.410

2. D. Ricciardo 01:44.880

3. S. Vettel 01:44.967

4. S. Perez 01:45.398

5. L. Hamilton 01:45.497

6. V. Bottas 01:45.737

7. E. Ocon 01:45.752

8. F. Massa 01:45.968

9. K. Raikkonen 01:46.000

10. D. Kvyat 01:46.617

11. L. Stroll 01:46.649

12. K. Magnussen 01:46.721

13. R. Grosjean 01:46.837

14. N. Hulkenberg 01:47.217

15. S. Vandoorne 01:47.446

16. C. Sainz Jr. 01:47.501

17. F. Alonso 01:47.551

18. J. Palmer 01:48.525

19. P. Wehrlein 01:49.048

20. M. Ericsson 01:49.937