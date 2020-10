Te koop: een hele bijzondere en peperdure Ferrari met V12 - Autoblog.nl

Heerlijke V12 voorin, een mooi Ferrari rood kleurtje en ongekende snelheid. Toch is het een bijzonder ding, de Ferrari Arno.

Ferrari kent een lange historie, waarin zij meer dan bijna welk automerk dan ooit als bijzonder worden bestempeld. Noem maar eens een historisch slechte Ferrari op: grote kans dat de auto toch een bijzondere Italiaanse flair heeft.

Onbekend

Het is bijna niet mogelijk om elke Ferrari te kennen. Er zijn namelijk ook Ferrari’s waar er maar eentje van is. Of een handjevol. Er is immers een lange periode geweest dat ze met de hand gebouwd werden: een hels karwei. Om nog maar te zwijgen over slechte documentatie en prototypes. Vandaag behandelen we in ieder geval iets heel bijzonders. Dat heeft twee redenen.

Ferrari Arno

Het gaat om de Ferrari Arno uit 1952. Zoals je kunt zien zijn we een tikkeltje gemeen geweest: het is geen auto. Het is een hydroplane. Dat is een hogesnelheidsboot die zo snel gaat, dat hij als het ware over het water ‘vliegt’. Dat vereist vakwerk om te bouwen, een lichtgewicht carrosserie, een krachtige motor en coureurs die ballen van staal hebben. Een uitgelezen kans voor Ferrari.

Het moest in 1952 de snelste boot ter wereld worden. Achille Castoldi, een hydroplane-coureur van des tijds, zou het record neerzetten. Dat is gelukt: de Arno haalde 150,49 mijlen per uur (ongeveer 255 km/u). Dat record staat nog steeds. Daarover gesproken: Castoldi, geboren in 1904, leeft nog. Op 116-jarige leeftijd!

Superboot

De ‘snelste boot ter wereld’ moet dan wel speciaal zijn. Dat is de Ferrari Arno dan ook. De motor is een 4.5 liter V12 die overeenkomt met de Ferrari 375 van destijds. Deze levert in de basis 385 pk. Het apparaat weegt nog geen 800 kg. Dat klinkt al netjes, maar ervaring in de autoracerij zorgde voor innovaties in de motor van de Arno. Grote superchargers bijvoorbeeld, en twee bougies per cilinder. Dit zorgde voor nog meer pk in de Arno: op racebenzine tussen de 550 en 600 pk.







Lang leven

De Arno heeft sindsdien nog een paar races gedaan, maar is daarna uit gebruik gehaald. Daarna deed hij nog mee aan paraderondjes, voordat hij gerestaureerd werd door Ferrari Classiche. Momenteel is hij mooier dan ooit en dus mag hij in de verkoop.

Dat heeft wel een prijskaartje: de advertentie op duPont Registry van de Ferrari Arno meldt geen prijs, alleen het achtergrondverhaal. Business Insider weet te melden dat het ding 12 miljoen dollar moet opleveren. Een duur grapje.