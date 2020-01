Autoblog-duurtester verhelpt stress met luxe optie

Geen zin in de maandagochtend? DS helpt een handje.





De maandag is de vervelendste dag van de week. Je weekend is afgelopen en je mag weer aan het werk. Het is helemaal niet erg om een maandagdipje te hebben, maar afgelopen maandag hadden wij het collectief. Op Blue Monday vallen alle slechte omstandigheden samen. De kerstsferen zijn achter de rug, het werk is weer begonnen en dat op een dag waar je maar van negen tot vijf daglicht ziet, het niet veel warmer dan een paar graden is en je eerst volgende vakantie waarschijnlijk nog maanden in de toekomst ligt. Blue Monday was afgelopen week, misschien heb je het gemerkt.

Volgens het nieuwe Franse premiummerk DS kan het zelfs gevaarlijk zijn. Je gaat toch ietwat gestresst, waarschijnlijk kunstmatig wakker gehouden door een kopje Depresso, de weg op. Stress is vermoeiend en vermoeidheid kan ongelukken veroorzaken.

DS vindt de oplossing veel simpeler. U hebt enkel nodig een maandagochtenddip en een auto met massagestoelen, toevallig heeft de DS 7 Crossback die. Een lekkere rugmassage van zo’n 15 minuten tijdens je rit kan de nodige stress al verminderen. Zo kom je relaxter aan op je werkplek.

Want stress in zijn algemeenheid, waaronder ook opgefokt raken door andere weggebruikers, is een groot probleem op de weg. Het devies is om het kalm aan te doen. En om de massagestoelen te bestellen op de DS 7. Zouden ze het daarom doen?

Het is natuurlijk ook een beetje de Franse charme die spreekt, samen met het feit dat de DS 7 een luxe insteek moet hebben. Dat is de theorie: of het ook echt een fijne wagen is, dat is een tweede. Gelukkig heeft Autoblog er tegenwoordig eentje als duurtester, zodat we je updates kunnen geven over de vermeende super-de-luxeheid van de DS.