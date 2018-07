Te koop: een saaie Audi RS6 met een koninklijk randje

Ook achter grijze Audi's kunnen verhalen zitten.

Al weer zes jaar (!) staat in de prijslijsten van Audi de RS6 Avant op basis van de A6 C7. Met een kleine facelift in 2015 is de auto zowat ongewijzigd gebleven en de (auto)wereld lijkt de auto enorm te waarderen. Autojunk staat vol met de Duitse powerwagon en het wordt pas ergens volgend jaar dat de C7-generatie van de RS6 een opvolger krijgt.

De optielijst van een RS6 kan overigens goed gevuld worden. Het begint eigenlijk bij de zogenaamde Performance, met een opgevoerde versie van de 4.0 V8, naar 605 pk. Vervolgens kun je de meest gekke lakkleuren selecteren, uit een selectie bijzondere Audi-tinten tot Audi Exclusive kleuren, waar je zelf mag bepalen welke kleur er op je RS6 komt. Want bij zo’n relatief populaire auto waarvoor je toch diep in de buidel moet tasten is opvallen niet voor elke uitvoering weggelegd.

Zo ook niet voor deze Daytona-grijze facelift-RS6 die opduikt op AutoTrader UK. Het is niet de Performance-versie en de specificatie is ietwat oninspirerend. Saai, bijna. Geen 20-inch velgen en aluminium sierdelen die dat kunnen verhelpen. Goed, in elke kleur is het best een strakke bak, maar een kleurtje kan de auto goed hebben.

Toch is deze RS6 bijzonder. Hij is namelijk van een Britse Royal geweest. Niemand minder dan de recent in het huwelijksbootje gestapte Prins Harry was de vorige eigenaar van deze RS6. Je zou zeggen dat je juist een familiebak nodig hebt ná je trouwt, maar Harry en Megan doen de Audi juist weg. Naar verluidt krijgen zowel Harry als William de beschikking over Audi’s die van het merk zelf komen, dus misschien staat er binnenkort wel een nieuwe A6 op de oprit.

Voor de RS6-fans dus goed nieuws, want voor net geen 72.000 pond (80.800 euro) kan de auto van jou zijn. Harry heeft er niet veel in gereden want de klok is gestopt bij 4.464 mijlen (7.184 km). Wel is de optielijst lekker gespekt dus hoef je niks te missen in de Avant. Ook is de auto voor eentje uit 2017 relatief voordelig: een kijkje in ’s lands assortiment toont aan dat 80.000 euro voor een RS6 geen geld is. Koop dan!!1!