Dit is de nieuwe auto van Tom Boonen

De relatie tussen petrolheads en wielrenners is niet al te best, vanwege de capriolen die de snelle fietsers soms uithalen op de openbare weg. Op een gesloten parcours, zoals de recent afgesloten Tour de France, kan het echter een vermakelijke sport zijn. Met weinig beschermende kledij lange fietsritten maken op snelheden van soms wel 70 km/h, dat kunnen alleen bikkels. Mensen die verder zijn gekomen dan voetballen, zeg maar. (ja, Neymar, als je dit leest…)

Goed, de voetballer-wielrenner vergelijking gaat verder dan ‘sporters’: beide sporten hebben ook financiële voordelen. Dus als je een autofan bent, dan kun je jezelf dikke wagens permitteren. Zo ook Tom Boonen, wiens autocollectie we al eens aankaartten in 2012. De Belg doet geen wielerwedstrijden meer, dus bestaat zijn vrije tijd uit zorgen voor zijn gezin en bijklussen als autoverkoper. Of crashen racen met Ferrari’s.

Zijn nieuwste speeltje is een Porsche 911 GT2 RS (rijtest). De über-Porsche met 700 pk is door Boonen ietwat saai uitgevoerd, ook al staat de grijze kleur de auto goed. Verder is hij fully loaded, met onder meer een Weissach-pakket voor de extra schnell. (al is het een tijdje geleden dat er eentje zonder Weissach-goodies gespot is). Boonen zelf is lekker nuchter over de auto, gezien de hashtag ‘plattekever’.

Lekker racen op de openbare weg dus. De wielrenner moet wel voorzichtig aan doen, want zowel hij als de GT2 RS hebben een geschiedenis met niet helemaal schadevrij zijn. En 700 pk op de achterwielen ontleent zich niet aan onvoorzichtig rijgedrag.

