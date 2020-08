Te koop: een supercar die wél ruim is

Of een verlengde Ferrari 360 ook praktisch is? Dat is dan weer vraag twee.

Supercars zijn geweldig, maar ze hebben één nadeel: je hebt zo weinig ruimte. Meer dan één passagier meenemen wordt lastig en met het inladen van bagage ben je ook snel klaar. Er zijn bedrijven die dit probleem kunnen oplossen. Een Ferrari een paar meter langer maken? Daar draaien ze hun hand niet voor om.

Dat is ook wat er met deze Ferrari 360 Modena gebeurd is. Zoals gewoonlijk het geval is bij de verlengde Hummers, Chryslers, Lincolns en Ferrari’s van deze wereld heeft de ombouw maar één doel: de auto omtoveren tot partylimousine.

Om dat doel te bereiken is de Ferrari 3 meter langer gemaakt. De verkregen extra lengte is opgevuld met een heuse achtpersoons hoekbank en een bar. ‘Sfeervolle’ verlichting, twee tv’s en een stereosysteem mogen uiteraard ook niet ontbreken. Om zeker te weten dat je de show steelt zijn de achterste deuren vleugeldeuren.

De ombouw nam zo’n drie jaar in beslag. In die periode is de auto zo’n 1.100 kg aangekomen. Dit zal de rijeigenschappen niet ten goede komen. Maar dat is het probleem van de chauffeur, zullen we maar zeggen.

Met ruim een ton aan extra gewicht zou een beetje extra vermogen geen kwaad kunnen. Aan de motor is echter niet gesleuteld. Deze verlengde Ferrari 360 heeft dus nog altijd 400 pk. Aan de versnellingsbak is wel gerommeld. De handbak is namelijk vervangen door een automaat uit een Subaru Liberty, zoals de Legacy in Australië heet.

Yep, Australië is the place to be voor de geïnteresseerden in deze auto. Daar staat deze verlengde Ferrari 360 momenteel te koop. Je moet wel een flink zak geld meenemen. Er wordt namelijk €242.869 voor gevraagd. Kleine reminder: voor dat bedrag heb je ook vier 360 Modena’s die niet verpest zijn. Of een Challenge Stradale plus een leuke daily driver.

