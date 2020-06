De Singer Octagon Commission is opnieuw een meesterwerk

Het blijft smullen met de creaties van Singer.

Het recept van Singer is inmiddels bekend. Ze nemen een Porsche 964 en maken deze vervolgens mooier dan hij ooit geweest met een mix van modern en retro. Ieder creatie van de Amerikanen is uniek en iedere creatie is weer een meesterwerk. Het nieuwste pareltje van Singer, de Octagon Commission, is daarop geen uitzondering.

Wie de gelukkige eigenaar wordt van deze Octagon Commission van Singer weten we niet, maar dat hij goede smaak heeft is een ding wat zeker is. Het exemplaar dat we hier zien is uitgevoerd in Sherlock Blue. Dit is geen originele Porsche-kleur, maar een kleur uit het palet van Singer. Om het af te maken is de auto voorzien van lichtblauwe striping en champagne-kleurige letters. Uiteraard mogen de traditionele Fuchs-velgen niet ontbreken.

Hoe fraai de buitenkant ook is, het mooiste moet nog komen. Dat zie je namelijk als je de deuren opent. Het interieur getuigt van uitzonderlijk vakmanschap. Het interieur is uitgevoerd in een bruintint die een prachtige combinatie vormt met Sherlock Blue. De afwerking is ook een feest voor het oog.

Onder de motorkap vinden we de bekende 4.0 luchtgekoelde boxermotor. Hoeveel vermogen de motor deze keer levert is niet bekend. Dit zou 400 pk kunnen zijn, zoals de Amsterdam Commission, maar het zou ook zomaar 500 pk kunnen zijn, zoals de Warren Commission. Uiteindelijk is dat van ondergeschikt belang bij een auto als deze. Wat waarschijnlijk voor de eigenaar ook van ondergeschikt belang is: de prijs. Die is niet bekend, maar als je zoiets bestelt zal geld geen al te grote rol spelen.