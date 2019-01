Te koop: fonkelnieuwe Urus voor een fractie van de nieuwprijs

Ja, er zit een voorspelbaar addertje onder het gras.

De in eind 2017 onthulde Lamborghini Urus (rijtest) heeft in 2018 de nodige kritiek gekregen. Dat het geen echte Lambo is, maar een Audi Q8 met een lelijke neus. Dat het ding sowieso gewoon Urlelijk is. Dat het slecht is voor de reputatie van het merk. Maar de auto blijkt een schot in de roos. Een Lamborghini waarmee je ook nog eens naar de Gamma kunt. Het beste van twee werelden, tenminste, op papier. Het ding is retesnel, maar het blijft een SUV.

Goed, terugkomend op dat schot in de roos: de Urus is de Lamborghini die voor het geld moet zorgen, het ondertussen bijna twintig jaar oude trucje van de Porsche Cayenne. En dat doet hij: het is een goed verkopende Lamborghini. Er staan er al meerdere op gele platen, ondanks de niet malse aanschafprijs van net geen 280.000 euro. Nou is dat een ton meer dan wat hij in andere markten kost, but still.

Bij populaire auto’s gebeuren ook de nodige oepsies, zoals in Dubai laatst. Maar ook in de VS heeft een Urus al een forse aanrijding gehad. Het resultaat daarvan staat nu te koop.

De Urus is de enige Lamborghini waarmee je uiterst comfortabel lange afstanden kunt afleggen. Maar de Urus in kwestie heeft slechts 752 mijlen (1.210 km) kunnen klokken voordat de hele voorkant werd geruïneerd door een crash. Daardoor missen er wat essentiële onderdelen van de voorkant van de auto, maar die krijg je er wel bij. De rest van de auto is intact, behalve dat alle airbags geploft zijn. De cognackleurige stoelen zien er nog tiptop uit.

De auto in kwestie kostte nieuw 236.053 dollar (zo’n 207.000 euro). Voor wie de Urus in deze staat wil meenemen, moet je ongeveer de helft meenemen. De teller staat nu op 115.000 dollar als hoogste bod, wat net meer dan 100.000 euro is. Koopje, maar dan moet je nog wel even aan de slag.