Deze Nederlandse truck is de auto van het jaar

Verwarrend, maar het is echt zo.

Modelauto’s, of miniaturen zo je wilt, zijn mateloos populair. Sommige mensen vinden het raar en besteden hun geld liever uit aan echte auto’s, maar de liefhebbersmarkt voor kleine modelletjes is groot genoeg dat bijna elke auto denkbaar er in vele schalen is. Fanaten, zoals ondergetekende, zitten soms al met smart te wachten op modelversies van vers onthulde auto’s (DBS Superleggera, waar zijt gij?): het gebeurt zelfs al dat overdreven fanatieke modelbouwers hun modellen zo snel de wereld in sturen dat nieuwe ‘echte’ modellen gelekt worden. De Audi A7 of de Volvo V90 bijvoorbeeld.

Voor alle verzamelaars die hun vitrines vol hebben staan met mooi spul, is de NAMAC opgericht. De Nederlandse Algemene MiniatuurAuto Club biedt voor al meer dan 5.000 leden een mooie plek om verhalen te verzamelen, maar ook om info te geven over modellen. Tevens houden ze vaak beurzen en clubdagen zodat de liefhebbers een platform hebben om hun passie te delen. Daarbij hoort ook de Miniatuur van het Jaar-verkiezing. Welk schaalmodel is hét model dat de fanaten van de NAMAC hebben overtuigd?

Dat is deze Mack F700. Gebouwd door het Nederlandse miniatuurbedrijf Tekno, in schaal 1:50 (de meest populaire grootte voor vrachtwagens). Wat vooral mooi is aan de Mack is dat hij in de kleuren van Overdorp IJmuiden is gespoten en daarom gele kentekens heeft. Een internationale truck met een Nederlands tintje dus. In schaal 1:43 ging men vooral voor klassiek: de Citroën ID Safari van de BBC en de Pegaso Cupola van Matrix Scale Models waren de winnaars. In schaal 1:18 was juist de gloednieuwe Citroën Cactus van Norev de meest populaire auto.

Wie de site van Tekno bezoekt, zal zien dat de Mack in vele soorten en maten op de planning staat. Voor de officiële release van al die uitvoeringen moeten we nog heel even geduld hebben.