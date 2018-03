Meer vermogen voor vernieuwde Mercedes-Maybach Pullman

Zo, is de rijkste 1 procent ook weer tevreden.

Koningen, oliesjeiks en benevolente dictators: verzamel u! En wel voor het hoofdkantoor van Mercedes-Maybach, alstublieft. Ondanks dat de nieuwe Pullman pas drie jaar geleden werd onthuld, is hij nu alweer vernieuwd. Maar ja, je weet hoe dat gaat, niet? Die euro’s moeten rollen, en het liefst in overvloed!

De voornaamste veranderingen herkennen we terug aan de voorzijde, waar de grille met horizontale pijlers is vervangen door, jawel, verticale exemplaren. Het lijkt een minimale aanpassing, maar klanten kunnen hun aankoop wellicht rechtvaardigen door het feit dat de grille geïnspireerd is door de bijzonder fraaie Vision 6 van Mercedes-Maybach. Mocht dit niet voldoen, dan kun je jezelf blijmaken met een reeks nieuwe interieurkleuren en een optie voor two-tone lak.

Onder de motorkap vinden we de hemelse biturbo V12, die in de vernieuwde Pullman goed is voor 620 pk. Daarmee is het 6,5 meter lange gevaarte precies 90 pk sterker dan zijn voorganger. Over het koppel hoeft eveneens niet geklaagd te worden. Waar de vorige Pullman met zijn 830 Nm’s absoluut niet tekort kwam, heeft de vernieuwde slee met zijn 1.000 Nm een complete plug-in Ford C-Max aan extra koppel. De chauffeur zal er echter niet goed aan doen ze allemaal in te zetten. Het laatste wat hij wil is dat Zijne Hoogheid champagne over zichzelf morst en zijn familie linea recta de gulags in wordt gestuurd.