Topman VW bekent schuld, mogelijk jaren de bak in

De bestuurder dacht nog te kunnen vluchten, maar de autoriteiten hadden hem eerder dit jaar in de kraag gevat.

Eerder schreven we al over Oliver Schmidt, de voormalig Engineering and Environmental Office (EEO) van Volkswagen Group of America. Naar aanleiding van het dieselschandaal probeerde hij te vluchten naar Duitsland, maar de federale politie was hem te snel af.

Deze week moest de voormalige topman voorkomen. Schmidt bekende schuld en nu wordt het proces verder in gang gezet. Met zijn bekentenis kan de Volkswagen-man rekenen op een celstraf van maximaal zeven jaar. Daarnaast kan Schmidt rekenen op boetes tussen de 40.000 en 400.000 dollar. De voormalige topman wordt beschuldigd voor het bewust misleiden van de autoriteiten in het dieselschandaal.

Aanklagers zijn in het bezit van meer dan 4,3 miljoen documenten met een inhoud van 40 miljoen pagina’s. De Verenigde Staten hebben met Schmidt een belangrijke speler in handen. Betrokken collega’s die in Duitsland zitten kunnen niet zomaar worden aangeklaagd, aangezien ze zich niet op Amerikaanse grond begeven. De uitspraak volgt op 6 december. (via Reuters)