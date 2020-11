Te koop in Nederland: unieke rode DeLorean DMC-12 - Autoblog.nl

Als je heel snel bent kun je nog een bod uitbrengen.

Bij de DeLorean DMC-12 denk je uiteraard meteen aan roestvrijstaal. Dat is niet omdat het exemplaar uit Back to the Future toevallig zo uitgevoerd was. Alle DMC-12’s op deze manier uitgevoerd, zoals bekend. Het is een van de elementen die heeft bijgedragen aan de cultstatus van de auto. Toch zijn er een handjevol DMC-12’s gespoten.

Gespoten

Een gespoten DMC-12 kan twee dingen betekenen. Dat de de auto zo uit de fabriek is komen rollen is in ieder geval geen optie. Wel zijn er een handjevol exemplaren in opdracht van DeLorean gespoten bij wijze van test. Dit ging om slechts drie exemplaren, een zwarte, een rode en een gele. De kans dat je zo’n auto tegenkomt is dus tamelijk klein. De enige andere optie is dat een eigenaar de auto zelf heeft laten spuiten. Dat is meestal geen goed teken.

Nederland

Momenteel staat er in Nederland een rood exemplaar te koop. Even los van de vraag hoe de auto aan zijn kleur is gekomen, is het een bijzondere aanblik. De DeLorean krijgt toch meteen een andere uitstraling. De auto in kwestie is in 2017 geïmporteerd uit de VS. In 2014 schreven we ook al een keer over een rode Amerikaanse DeLorean DMC-12. Dat had toevalligerwijs dezelfde auto kunnen zijn, maar dat is niet het geval.

Beschadigd?

Dan nu de vraag: waarom is deze DeLorean DMC-12 rood? De beschrijving vermeldt dat het niet een van de drie eerdergenoemde exemplaren betreft. Dat kan ook niet, want het rode exemplaar is naar verluidt waar van zijn lak ontdaan. Dat betekent dus dat de auto later door iemand is gespoten, wat een teken kan zijn dat het plaatwerk beschadigd was. Om dit te controleren is de lakdikte gemeten. Volgens de aanbieder is die overal in orde behalve op de rechterdeur. De verkoper is zo eerlijk aan te geven dat daar mogelijk plamuur is gebruikt.

Kilometerstand

Verdere gebreken zijn onder meer een scheur in het dashboard en een barst in de voorruit. De kilometerstand staat op 30.943 mijl, wat neerkomt op 49.798 kilometer. We gaan er dan even vanuit dat de kilometerteller geen tijdreis heeft gemaakt. Hardcore DeLorean-fans zullen dit exemplaar waarschijnlijk links laten liggen vanwege zijn kleur, maar degenen die minder puristisch ingesteld zijn kunnen hier iets unieks op de kop tikken.

Bieden

Meer info over de bijzondere rode DeLorean is te vinden in de uitgebreide omschrijving op Marktplaats. De vraagprijs is €25.000. Dat is de helft van wat er doorgaans voor een DeLorean DMC-12 gevraagd wordt. Geïnteresseerden moeten wel heel rap zijn. Het bieden verloopt namelijk via Catawiki en de veiling loopt al over een uur af. De kans is dus aanwezig dat de veiling al afgelopen is als je dit leest. Sorry. Helaas is tijdreizen alleen mogelijk in Back to the Future.