Techart komt als eerste met dikke aerokit voor 992 Turbo - Autoblog.nl

Techart biedt eigenaren de mogelijkheid om wat meer op te vallen tussen de vele andere 992 Turbo’s die er straks ongetwijfeld rond zullen rijden.

Ingetogen kunnen we de Porsche 992 Turbo S niet noemen, met zijn spoiler, luchtinlaten en brede heupen. Desondanks heeft Porsche traditiegetrouw nog extremer ogend varianten in de pijplijn zitten. Die zijn alleen wel meer hardcore, terwijl de Turbo nog altijd in te zetten is als daily driver.

Degenen die een GT3 of een GT2 te spartaans vinden, maar wel agressievere looks willen kunnen nu terecht bij Techart. Zij zijn namelijk de eerste tuner die met een kit voor de 992 Turbo (S) op de proppen komt. We schreven al eerder over een Techart-versie van de 992 Turbo, maar het exemplaar dat ze toen toonden was alleen voorzien van Techart-velgen. Nu is de tuner helemaal los gegaan.

Dat betekent dat de Porsche 992 Turbo rondom is voorzien van Techart-‘verfraaiingen’. De voorbumper heeft bijvoorbeeld een complete make-over gekregen met nieuwe carbon elementen en een extra luchtsleuf. Zowel voor als achter de achterwielen heeft Techart vinnen toegevoegd. De achterbumper is ook bijgewerkt en voorzien van een diffuser. Tot slot heeft de 992 Turbo een extra grote spoiler gekregen, plus een spoiler boven de achterruit. Het design is er dus niet rustiger op geworden.

Dat was alleen nog maar het exterieur. Het interieur van de Porsche 992 Turbo heeft eveneens een make-over gekregen van Techart. Met veel nieuwe stiksels en rode accenten heeft het binnenste van de Porker ook een andere uitstraling gekregen. Op het Techart-logo na is het stuur nog hetzelfde gebleven, maar dat kan desgewenst ook vervangen worden.

Wat Techart op motorisch vlak voor elkaar heeft gekregen konden we de vorige keer al mededelen. Met een boost van 60 pk komt het totaal nu uit op 710 pk. Je krijgt er ook nog eens 100 Nm koppel bij, waarmee je uitkomt op 900 Nm. 0-100 km/u is mogelijk in 2,6 seconden en 0-200 km/u in een luttele 8,1 seconden. Genoeg dus om bijna iedereen zoek te rijden bij het stoplicht. Met de kit van Techart zul je alleen wel minder verrassend uit de hoek komen.

Benieuwd hoe een ‘normale’ 992 Turbo S rijdt? Wouter deelt zijn bevindingen in de onderstaande video: