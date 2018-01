Is dit de lekkerste BMW M3 CSL die je nu kunt kopen?

Koop dan!

Wij van Autoblog zijn helemaal weg van de M3 CSL. Dergelijke liefde kan je echter beletten om de auto nooit uit te proberen. Er is immers niets pijnlijkers dan ontdekken dat je helden je ten zeerste teleurstellen. Gelukkig bleken de geruchten te kloppen, wat we ondervonden nadat we de meest pikante E46 voor de straat aan de tand mochten voelen.

Wat dan weer wel vervelend is, is het feit dat er meer mensen zijn die de kracht en waarde van de M3 CSL zijn gaan waarderen. De auto is de afgelopen jaren, met recht, enorm in waarde gestegen, maar daardoor is hij voor de leken nu vrijwel onbetaalbaar geworden. Niet dat ‘ie ooit betaalbaar was, maar dat terzijde. De prijzen voor amper gebruikte M3 CSL’s schieten de pan uit, dus is het voor je portemonnee beter om te kijken naar een exemplaar zoals deze.

De M3 CSL die we hier voor ons hebben heeft aardig wat kilometers gereden. Maar liefst 93.943 km, om precies te zijn. Ondanks de tellerstand is de prijs niet bepaald mals, wat maar weer aangeeft dat de bubbel alsmaar groter wordt. Wij mochten ooit al eens met deze exacte auto rijden (aankoopadvies), de verkoper vraagt er 92.500 euro voor in zijn advertentie.

De auto is het ongetwijfeld waard. De 3,2-liter zes-in-lijnmotor levert 360 pk, destijds een kleine 20 bovenop die van de normale M3. Het grote voordeel van de CSL zit hem echter niet in vermogen, maar in het gewicht. De M3 CSL weegt namelijk 1.360 kg, terwijl de normale M3 1.540 kg weegt. Een beduidend verschil, wat zich op de weg vertaalt in buitensporig goed rijgedrag. Dit is grotendeels bereikt door veelvuldig gebruik te maken van koolstofvezel onderdelen. Deze M3 CSL in het specifiek heeft daarnaast nog een nieuw uilaatsysteem van Supersprint en een volledige remset van Brembo. Gewoon, omdat ‘ie het verdient.

Toegegeven, hoewel de M3 CSL een bijzonder verzamelstuk is voor ieder die van écht rijden houdt, kun je wel degelijk betere exemplaren krijgen. Of nou ja, er waren in het verleden M3 CSL’s met minder kilometers op de teller. Het feit dat deze M3 CSL zoveel asfalt achter de kiezen heeft, betekent echter wel dat hij in het bezit is geweest van een ware liefhebber die er ook graag een blokje mee om ging. Dat is ook wat waard.

