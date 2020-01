Te koop: sinistere Ford met een moderne V8

Wat als Batman een Amerikaanse pick-up uit de jaren '50 zou rijden?





Sommige eigenaren van klassieke auto’s willen hun auto het liefst zoveel mogelijk origineel houden. Anderen hebben die neiging totaal niet. Degenen die deze Ford F-100 onder handen nam behoort zonder twijfel tot de laatste categorie. Aan de F-100 die we hier zien is namelijk weinig origineel gelaten.

Dit exemplaar stamt uit 1956, en behoort daarmee tot de tweede generatie van de befaamde F-series van Ford. De Amerikanen zijn inmiddels al aanbeland bij de twaalfde generatie, die gretig aftrek vind in zijn thuisland.

Moderne Ford pick-ups rijden er dus meer dan genoeg rond. Als je op wilt vallen moet je daarom deze nemen. De auto is verre van standaard. Waar de basis namelijk uit 1956 komt, is de motor van een veel recentere datum. Onder de motorkap zul je namelijk de 5,2 liter V8 vinden uit de Mustang GT350. De handbak van GT350 heeft eveneens een plaatsje gekregen in de F-100. De V8 is extra goed te horen dankzij een uitlaatsysteem van Kooks. We hebben er helaas geen video van kunnen vinden, maar het geluid zal ongetwijfeld dik in orde zijn.

De auto is overgespoten in matzwart, of eigenlijk Satin Black. Zelfs voor moderne auto’s is dit al een beetje een dubieuze kleur, maar voor klassieke auto’s geldt dat zeker. Verrassend genoeg staat het niet eens zo slecht. Het zwarte thema is verder doorgevoerd in het interieur. Verder is er nog een hele waslijst aan aanpassingen, waaronder verbrede wielkasten en custom velgen. De spiegels hebben ook het veld moeten ruimen, dus voor het zicht rondom ben je op je nek aangewezen.

Het brute apparaat krijgt als het goed zeer binnenkort een nieuw baasje, want hij wordt deze week geveild in Scottsdale. Er wordt nog geen schatting gegeven van de opbrengst. Een blik werpen op het kavel kan hier, op de site van veilinghuis Barrett-Jackson.