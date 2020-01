Standaard is saai: Porsche 911 Safari

Hey, weer een journalist met een Porsche 911. Maar ditmaal niet eentje van een Autoblog-journalist maar vooral eentje met wat smaakvolle (?) modificaties.





We zitten volop in rallysferen. De Dakar rally ging namelijk dit weekend van start. Ook passeerde gisteren al een Nederlandse Carrera T in rally-uitmonstering de revue. Dat was echter zeker niet de eerste 911 die een dergelijke behandeling kreeg. Ook autojournalist/YouTuber Matt Farah heeft bijvoorbeeld een rally-911 in zijn bezit.

Degenen die social media nauwlettend in de gaten houden zullen de auto en zijn bezitter wellicht al kennen. Voor degenen die niet tot die groep behoren: het gaat hier om een Porsche 911 3.2 Carrera uit 1987 die is omgebouwd tot Safari. Als de auto niet bedekt is met een laag stof is te zien dat de 911 is uitgevoerd in Cassis Red. Dit is de originele kleur die behouden blijft dankzij een Xpel beschermingslaag.

De ombouw is gedaan door Lehman Keen, een ex-coureur die zich heeft toegelegd op het bouwen van rally-911’s. De auto is onder meer voorzien van rallylampen, een Elephant Racing Safari ophanging, een Quaife gelimiteerd slip differentieel, Fuchs-velgen en BF Goodrich K02 banden.

In het interieur is het in een uitstekende staat verkerende leer gedeeltelijk vervangen door stof uit een stadsbus. Lekker functioneel, aldus Farah, omdat dat spul gemaakt is om lang mee te gaan. Deze gedachte past bij het gebruik van de auto. De autojournalist gebruikte de 911 namelijk als daily driver. Hij gooit gerust brandhout achter de voorstoelen, meldt hij in zijn interview met Porsche. Volgens Matt is de auto ideaal om mee naar het kantoor te rijden, mee te shoppen en af en toe even los te gaan in de modder.

Matt steekt dus behoorlijk de loftrompet af over de auto tegenover Porsche. Uit een Instagram-bericht van gisteren blijkt echter dat de auto toch niet de perfecte daily driver is. De koppeling is namelijk nogal zwaar en Matt meldt dat zijn linkerknie het niet meer volhoudt. Daarmee is het dus voorlopig einde verhaal voor de 911 Safari als daily driver.

Misschien ook omdat Keen nogal rigide is in zijn visie. Zo stond hij erop dat de 911 uitgerust zou worden met ‘rally spiegels’ . Waardoor de auto toch iets minder praktisch is voor in de stad dan hij zou kunnen zijn. Je ziet de spiegels op de foto, de spiegels die bijna niet uitsteken (ideaal dus wanneer je door de bossen rijdt). Telkens wanneer Farrah over de 911 spreekt haast hij zich te zeggen dat ze in de praktijk compleet waardeloos zijn. Je moet wat te klagen overhouden natuurlijk..

Enfin, iedereen wordt op een andere manier besmet met het virus voor een bepaalde auto. Matt overkwam het bij het maken van onderstaande video. Zeg het maar, word je hier hebberig van of denk je: neuh laat maar standaard!?

Foto’s: Porsche/Larry Chen